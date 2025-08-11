Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

V případě profesionálních hasičů se bude jednat o 52. mistrovství, u dobrovolných hasičů se jedná již o 70. ročník mistrovství. Záštitu nad mistrovstvím převzal hejtman Kraje Vysočina Ing. Michal Kukla a starosta města Třebíč Mgr. Pavel Pacal.
Ve startovní listině jsou výběry sportovců jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů z celé ČRa jedno soutěžní družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků, z. s. Dobrovolné hasiče bude zastupovat celkem 17 družstev mužů SDH (sbor dobrovolných hasičů) a 17 družstev žen SDH. Účast potvrdily i mezinárodní týmy z Německa, Polska a Bulharska. S nimi poměří své síly reprezentační výběry mužů a žen ČR. Celkem se na startovní dráhu postaví 56 družstev.
Program mistrovství začíná v pátek 17. srpna ve 14 hodin, kdy se představí jednotlivci v disciplíně výstup na cvičnou věž. Ta bude postavena přímo na Karlově náměstí v Třebíči. V sobotu se pak přímo na stadionu TJ Spartak Třebíč rozeběhnou další disciplíny, které budou v neděli zakončeny požárními útoky.
Družstva mužů a žen SDH budou soutěžit ve třech disciplínách: v běhu na 100 m s překážkami, ve štafetě 4×100 m s překážkami a v požárním útoku. Součet výsledků z jednotlivých disciplín poté určí pořadí v celkovém hodnocení družstev.
Po celou dobu konání mistrovství bude vstup na náměstí a sportoviště, kde budou jednotlivé disciplíny probíhat, zcela volný pro všechny návštěvníky. Těšit se můžete na zajímavé sportovní výkony, které mohou být okořeněné i národními rekordy.
webové stránky mistrovství: www.mcrps2025.cz
Zdroj: SH ČMS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.