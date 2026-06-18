Mistrovství republiky hry Plamen se uskuteční ve Svitavách

Hlavním organizátorem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Pardubického kraje a Okresním sdružením Svitavy. Záštitu nad akcí převzal hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a starosta města Svitavy Mgr. Bc. David Šimek, MBA.
V sobotu 20. června se týmy utkají ve štafetě 4x 60 m a v požárním útoku CTIF. V neděli 21. června se bude pokračovat štafetou CTIF a štafetou dvojic. Celé sportovní klání zakončí disciplína požární útok. Závodit v těchto pěti disciplínách bude 150 mladých hasičů do 15 let, do organizačního zabezpečení je zapojeno více než 50 členů štábu a několik desítek dobrovolníků.
Video: https://www.youtube.com/live/4qaej9hcqBU
Video: https://www.youtube.com/live/AK9KkhsfI6Q
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.