Mistrovství světa 2026: přední světoví odborníci na zdraví požadují, aby FIFA ukončila partnerství s Coca-Colou – Vital Strategies

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  9:21
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New York 4. června 2026 /PROTEXT/PRNewswire) - Významná koalice světových odborníků a aktivistů v oblasti zdraví požaduje, aby se FIFA zavázala ukončit své partnerství s Coca-Colou do roku 2030. Hnutí Vykopněte limonády ze sportu! se poprvé zaměřilo na FIFA během Klubového mistrovství světa v roce 2025 ve Spojených státech, kde aktivisté obvinili společnost Coca-Cola ze „sportovního praní" svých škodlivých vlivů na zdraví a životní prostředí na stadionech, v televizních přenosech a na sociálních médiích. FIFA však nezareagovala. Nyní, když se řádné mistrovství světa koná na stejném domácím hřišti, se tlak ještě zintenzivnil.

Napětí nemohlo být viditelnější. Další pořadatelé, Kanada a Mexiko, zavedly varovné štítky na přední straně obalů produktů s nadměrným obsahem cukru, soli a tuku – a Mexiko se spolu s kanadskými provinciemi Newfoundland a Labrador stalo průkopníkem v oblasti zdravotních daní na slazené nápoje. Tato opatření odrážejí roky cílené podpory veřejného zdraví s cílem omezit spotřebu nezdravých produktů, které Coca-Cola prodává milionům fanoušků, zejména dětem.

Obchodní partnerství FIFA jsou již dlouho terčem kritiky kvůli tomu, že jsou v přímém rozporu s místní zdravotní politikou. Výrazná přítomnost společnosti Coca-Cola na mistrovství světa v roce 2026 se řídí stejným scénářem: žádá země, které se snaží omezit spotřebu cukru a zlepšit zdraví svých občanů, aby nejen zviditelnily jednu z největších světových společností vyrábějících slazené nápoje, ale také aby porušovaly národní předpisy určené k ochraně veřejného zdraví.

„Velké nápojové společnosti zdokonalily jedinečný podvod: využívají největší sportovní pódia k tomu, aby ,vypraly' produkt spojený s rostoucí mírou nemocí souvisejících se stravou," uvedla Sandra Mullinová, první náměstkyně ředitele pro prosazování politiky a komunikaci ve společnosti Vital Strategies. „Velké tabákové společnosti byly z velkých sportovních akcí vyloučeny, protože sponzorství legitimizovalo škodlivé účinky – velké nápojové společnosti si zaslouží stejné zacházení. Mistrovství světa by nemělo „,prát' image velkých nápojových společností. Je čas dát přednost lidem před zisky."

Nadměrná konzumace cukru vede k nárůstu obezity, cukrovky 2. typu a srdečních onemocnění, zatímco agresivní marketing velkých výrobců nealkoholických nápojů oslovuje miliony lidí, včetně dětí, a ovlivňuje jejich preference a nákupní chování.

Kampaň „Vykopněte limonády ze sportu!" si od svého spuštění během olympijských her v Paříži v roce 2024 získala přes 523 000 příznivců a podporu 97 organizací. Požadavek kampaně je jasný: FIFA musí využít mistrovství světa v roce 2026 jako zlomový bod, nikoli jako další promarněnou příležitost.

Připojte se k hnutí požadujícímu, aby FIFA do roku 2030 ukončila partnerství se společností Coca-Cola, na stránkách www.kickbigsodaout.org a použijte hashtag #KickBigSodaOut, abyste se zapojili do diskuze.

Kontakt pro média:

Rachel Burns, rburns@vitalstrategies.org

 

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