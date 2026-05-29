Mistrovství světa v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Do Nižboru dorazí špičkoví brusiči, studenti sklářských škol i významní představitelé českého sklářství, aby zde představili soutěžní díla a své mistrovství v tradičním řemesle, které je po generace symbolem české kulturní identity a precizní ruční práce. Vítězná díla profesionálních brusičů i studentů budou následně vystavena na zámku v Lánech.
Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout přímo do procesu vzniku broušeného skla, sledovat práci mistrů sklářů a brusičů přímo v provozu sklárny a zároveň si vybrané techniky sami vyzkoušet. Součástí programu budou tematické komentované prohlídky, zážitkové aktivity, ukázky řemesla i program pro rodiny s dětmi.
V neděli se navíc uskuteční otevřená soutěž v broušení skla pro veřejnost, do které se může přihlásit každý bez ohledu na předchozí zkušenosti.
Atmosféru celého víkendu doplní street food zóna, pivní speciál Brus, řemeslná zmrzlina i večerní koncerty v unikátním industriálním prostředí sklárny. V pátek vystoupí Michal Pavlíček, sobotní večer bude patřit kapele Eddie Stoilow.
