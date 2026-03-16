Mladí čeští designéři zvou na Pop-Up Market plný řemesla a autorské tvorby

Chodby pražské NEWTON University se ve středu 18. března 2026 od 15:00 promění v živé tržiště plné kreativity a inspirace. Pop-Up Market představí 15 nastupujících hvězd českého designu a módy, kteří se rozhodli jít proti proudu masové produkce a levného dovozu.
Akce, kterou pořádá podnikatelský akcelerátor vysoké školy, sází na příběhy konkrétních tvůrců. Návštěvníci tak nekupují anonymní produkt, ale výsledek stovek hodin práce konkrétních studentů, kteří se rozhodli budovat vlastní značky už během studia.
Video z minulého ročníku:
Příběhy, které stojí za to poznat:
? Veronika Marková (Via Treloci): Navazuje na slavnou tradici českého sklářství. V jejím ateliéru vznikají ručně foukané skleněné doplňky a designový nábytek, které vrací do moderních interiérů úctu k materiálu a lidské práci.
? Dominik Souček (Saint Domi): Specializuje se na kožené produkty vyráběné na míru. Každý kus je výsledkem precizního řemesla, které svou životností i estetikou kontrastuje s „rychlou módou“.
? Veronika Pajtlová (Victoria Gold Couture): Její módní ateliér se zaměřuje na nadčasové, ženské modely. Sází na kvalitní materiály a zakázkové šití, které klientkám nabízí alternativu k neosobním módním řetězcům.
? Tereza Plíšková (With Soulo): Ukazuje, že podnikání může mít i hluboký společenský přesah. Její značka přináší praktické nástroje pro vědomou péči o duševní zdraví.
Program pro veřejnost: Kromě nákupů čekají na návštěvníky dvě módní přehlídky (15:45 a 18:00), charitativní sekáč ve prospěch neziskové organizace Green Doors a technologický koutek s virtuální realitou. Vrcholem večera bude vyhlášení nejkreativnějšího stánku a tombola o produkty vystavujících.
Program v 16:40 doplní panelová diskuse s předními českými novináři (Wired, CzechCrunch, Newstream, Hrot24), kteří začínájícím podnikatelům předají tipy pro práci s médii a mediálním prostředím.
Vstup na akci je zdarma po registraci na přes formulář. Přijďte podpořit lokální tvůrce, kteří věří, že poctivé řemeslo má v Česku stále své místo.
Praktické informace:
? Termín: 18. 3. 2026, 15:00 – 19:00
? Místo: NEWTON University v Praze (Kongresové centrum Praha, vchod č. 6, 4. patro)
? Registrace pro účastníky: [https://forms.gle/4HHwxxPyQS3eiiiD7]
NEWTON Business Accelerator (NBA): Podnikatelský inkubátor a akcelerátor zaměřený na podporu podnikavosti studentů a absolventů NEWTON University Group, ale i veřejnosti. Pod vedením zkušených mentorů pomáhá přetvářet nápady v reálné a udržitelné podnikání.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=PaQpGfWSp70
Zdroj: NEWTON University Group
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT