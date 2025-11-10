Mladí čeští pianisté absolvovali špičkovou výuku a zahráli na londýnské Royal Academy of Music

Zahraniční zkušenosti mají pro rozvoj a profesní budoucnost mladých talentových umělců nezastupitelnou roli. Každá hodina strávená s kvalitním mentorem jim podobně jako koncert v novém prostředí pomáhá vylepšovat techniku, budovat sebevědomí nebo formovat osobitý pódiový výraz. Tyto myšlenky společně s cílem uspořádat výjimečnou kulturní akci v rámci festivalu Made in Prague vedly Nadaci KKFF a Česká centra k rozhodnutí pozvat pětici nadaných umělců do Londýna.
Jejich pobyt naplňuje dlouhodobou strategii nadace, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu uměleckého vzdělávání v České republice. Děje se tak i díky stipendijnímu programu Nadace KKFF Piana do škol fandí talentům, jehož součástí je nejen kontinuální finanční i mentorská podpora mladých nadějí, ale i speciální akce, jako jsou koncerty a cílené výukové programy, tzv. masterclassy.
„Chceš-li získat zkušenosti, které tě posunou o několik úrovní výš, vydej se s naší nadací do světa. Naše masterclassy probíhají na prestižní hudební škole pod vedením špičkových profesorů, ke kterým patří Ian Fountain nebo Christopher Elton. Spolu s možností vystoupit před zahraničním publikem poskytují našim stipendistům neopakovatelnou příležitost k dalšímu uměleckému rozvoji. Těší mě, že po loňském úspěchu ve Vídni a v Bruselu můžeme opět ve spolupráci s Českým centrem Londýn představit mladé české hudební naděje v Londýně,“ uvedla Tereza Sobotová, manažerka programu Nadace KKFF.
„Letošní 29. ročník festivalu Made in Prague byl programově zaměřený na tvůrčí svobodu, kreativitu a talent. Jsem proto velmi rád, že londýnské publikum mělo možnost setkat se s výjimečnými českými klavírními talenty na zcela zaplněném koncertě v Královské akademii hudby,” dodal Přemysl Pela, ředitel Českého centra Londýn.
Návštěvníci koncertu, který nesl příznačný název Future Tones, si vyslechli mimo jiné díla Ludwiga van Beethovena, Frédérica Chopina, Leoše Janáčka, Igora Stravinského a dalších. Všichni mladí umělci mají za sebou řadu vystoupení a ocenění.
Úspěchy vystupujících mladých hudebníků
Jan Schulmeister (19) je nejmladší pokračovatel rodinné hudební tradice, která se pěstuje po šestnáct generací. Prokazatelné úspěchy jej několikrát dostaly na koncerty českých orchestrů pod taktovkou významných dirigentů. Jan spolupracuje s Wihanovým kvartetem, koncertuje i sólově v tuzemsku a zahraničí. Jeho největším úspěchem je 3. cena na jedné z nejprestižnějších světových klavírních soutěží „The Cliburn International Piano Competition“, která se konala v červnu 2023 v Dallasu.
Adam Znamirovský (15) začal hrát na klavír spontánně ve čtyřech letech a od sedmi let sbírá ceny na národních i mezinárodních soutěžích. Je nejprůkaznějším talentem mezi klavíristy v kategorii do 15 let v České republice. Mezi jeho úspěchy patří koncert ve Dvořákově síni Rudolfina, kde se SOČR pod taktovkou Eliase Grandyho zahrál Rapsodii na Paganiniho téma od S. Rachmaninova. Na Verbier Festival Academy získal The Edwin Caplin Foundation Award, cenu akademie pro nejúspěšnější studenty.
Nora Lubbadová (16) má pověst jednoho z největších mladých talentů klavírní hry u nás. Během své umělecké dráhy vystupovala sólově v České republice a v zahraničí, například v Helsinkách, Bělehradě a Kragujevci. Nora se stala laureátkou soutěže Concertino Praga, při které v Dvořákově síni Rudolfina brilantně interpretovala Griegův klavírní koncert. Významně na sebe upozornila také ve finále soutěže Showcase, kde s velkým úspěchem zahrála Mozartův klavírní koncert v kostele sv. Šimona a Judy.
Magdaléna Kovářová (13) začala první úspěchy na významných festivalech a v koncertních síních sbírat už v osmi letech. Koncertovala v pražském Rudolfinu či Carnegie Hall v New Yorku. Získala první cenu na Debussy International Music Competition či vítězství v Irvine International Music Competition. Kromě sólových koncertů vystoupila i na Pražském jaru, Smetanově Litomyšli nebo na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka.
Valentýna Ibriqi (13) v posledních letech získala první ceny mimo jiné na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži, soutěži Petera Toperczera v Košicích, Broumovské klávese, soutěži Franze Liszta či na Amadeus Competition. Úspěšná byla i na prestižních přehlídkách jako Virtuosi per Musica di Pianoforte, Golden Piano Talents nebo Merci Maestro v Belgii. Výkony této nadějné mladé umělkyně si získaly opakovaně zvláštní přízeň mezi porotci kvůli jejím schopnostem mimořádné interpretace i umělecké vyspělosti.
O akci Future Tones:
O akci Made in Prague:
Koncert Future Tones v Londýně je součástí 29. ročníku festivalu Made in Prague (ten probíhá od 31. října do 30. listopadu 2025) a je největší přehlídkou současné české kultury ve Velké Británii. Akci každoročně pořádá České centrum Londýn. Celý program festivalu naleznete zde: https://bit.ly/MadeInPragueFestival2025.
Zdroj: Nadace KKFF