Mladí hasiči z Pískové Lhoty jsou po třech letech znovu mistry republiky ve hře Plamen

V sobotu 21. června se týmy utkaly ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku CTIF. Roli favorita potvrdil loňský stříbrný medailista SDH Bludov (Olomoucký kraj) který štafetu 4x60m zvládl v čase 37,09 s, na druhé místo se dostalo družstvo zastupující pořádající Jihomoravský kraj SDH Mistřín s časem 38,02 s a třetí místo obsadila štafeta mladých hasičů z SDH Velenka (Středočeský kraj) s časem 38,32 s. V druhé disciplíně PÚ CTIF své vedoucí postavení potvrdil tým SDH Písková Lhota ze Středočeského kraje (čas 39,99 s), který ukázal, že v této disciplíně nemá konkurenci. Druhé místo obsadil SDH Bludov (čas 40,41 s) a třetí pozici získal SDH Chlumec nad Cidlinou (Královehradecký kraj), s časem 40,51 s.

V neděli 22. června se hned ráno pokračovalo štafetou CTIF. V této disciplíně si nejlépe vedlo opět družstvu SDH Písková Lhota (čas 66,02 s), druhé místo obsadil SDH Velenka s časem 67,17 a na třetí pozici vystoupal tým SDH Chlumec nad Cidlinou s časem 67,38 s. Pokračovalo se štafetou dvojic, která výrazně zamíchala průběžným pořadím. Nejlépe se dařilo družstvu SDH Mistřín (čas 43,72 s), který si po této disciplíně zajistil první příčku v průběžném pořadí. Druhou pozici obsadil tým SDH Pozděchov ze Zlínského kraje s časem 45,38 s a třetí místo obsadilo družstvo SDH Písková Lhota s časem 45,92 s. O konečném vítězi musela rozhodnout poslední disciplína požární útok Plamen.

Do bojů zasáhlo v této disciplíně i družstvo mladých hasičů z SDH Bukovsko z Jihočeského kraje, které se s časem 20,92 s vyhouplo na třetí příčku. Druhé místo obsadil SDH Bludov (čas 20,65 s) a první místo získal tým SDH Pozděchov ze Zlínského kraje s časem 20,33.

Mistrem republiky pro rok 2025 se po dramatickém závěru a posledním pokusu v požárním útoku stal tým SDH Písková Lhota. Naposledy vyhráli mistrovství v roce 2022 v Hradci Králové, letos se jim to povedlo znovu ale už po třech letech. „Rozhodl určitě kolektiv a zejména naše trenérky, protože nám věnovaly velký kus práce, poděkování patří hlavně jim“, říká jedna z členek týmu Bára Krpatová. Závodníci přitom neodstartovali úplně nejlépe. „Nepovedla se nám štafeta na začátku, v druhém pokusu nám upadla proudnice a pokus byl neplatný. Museli jsme nastavit hlavu na to, že chceme vyhrát, a to se povedlo,“ dodává další člen týmu Daniel Kubenka.

Druhé místo obsadil další tým ze Středočeského kraje SDH Velenka a bronz si z Kyjova odvezl SDH Bludov. Příští mistrovství se bude konat v Pardubickém kraji.

Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

