Mladí kuchaři se mohou do 9. 6. přihlásit do S.Pellegrino Young Chef Academy

„Soutěž je otevřena uchazečům z celého světa a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější platformy pro mladé profesionály, kteří chtějí ukázat svůj talent na mezinárodní scéně. Vedle technické úrovně se hodnotí také kreativita, osobní přístup a schopnost proměnit vlastní kulinářskou vizi v originální pokrm. Přihlásit se mohou také kuchaři z České republiky,“ říká Michal Kučera z Global Wines & Spirits, distributora S.Pellegrino pro ČR.
Soutěž, která pomáhá formovat budoucnost gastronomie
Soutěž spojuje kuchaře z celého světa, kteří jsou rozděleni do 15 regionů a vybíráni prestižní školou ALMA – The International School of Italian Culinary Arts. Vybraní kandidáti následně soutěží v 15 regionálních finále, přičemž vítězové postupují do velkého finále. Během celé soutěže jsou kuchaři hodnoceni podle tří klíčových kritérií: technické dovednosti, kreativita a autorský rukopis.
Jako další benefit účasti přináší letošní ročník také nový mentoringový program, který posiluje dlouhodobý závazek akademie podporovat kuchaře i mimo samotnou soutěž. V rámci této iniciativy se Ardy Ferguson, globální vítěz ročníku 2024–25, zúčastní speciálního mentoringového programu, během něhož stráví tři týdny po boku dvou mezinárodně uznávaných šéfkuchařů, kteří byli porotci v předchozím ročníku soutěže: Julien Royer a Jeremy Chan. Tento mentoring je navržen tak, aby poskytl smysluplné vedení a profesní výměnu zkušeností a zároveň inspiroval další mladé kuchaře k přihlášení.
Přihlášky do sedmého ročníku soutěže jsou otevřeny pro kuchaře do 30 let, kteří je mohou podávat prostřednictvím oficiální online platformy do 9. června 2026. Uchazeči mají přihlásit vlastní signature pokrm, který odráží jejich autorský rukopis, zručnost a kreativitu.
Účast doporučuje i český šéfkuchař Patrik Bečvář
Zkušenost se soutěží S.Pellegrino Young Chef Academy potvrzuje také český šéfkuchař Patrik Bečvář, který se evropského kola zúčastnil v roce 2015 a dnes působí jako ambasador projektu. Podle něj nejde o běžnou kuchařskou soutěž zaměřenou pouze na výkon během jediného dne, ale o dlouhodobou platformu, která mladým talentům pomáhá profesně i lidsky růst.
„Člověk si tam uvědomí, kde stojí a kam se chce posunout dál. Otevře mu to dveře do světa, umožní potkat inspirativní lidi a získat zkušenosti, ke kterým by se jinak dostával jen velmi obtížně. Pokud to myslíte s gastronomií vážně, je to jedna z nejlepších příležitostí, které můžete dostat. Posune vás to nejen profesně, ale i lidsky. Potkáte lidi z celého světa, získáte nové zkušenosti a úplně jiný pohled na gastronomii. Naučíte se vystoupit z komfortní zóny a navázat kontakty, které mohou být pro další kariéru zásadní. A hlavně, otevře vám to dveře, které by jinak zůstaly zavřené,“ říká Patrik Bečvář.
Patrik Bečvář patří mezi nejuznávanější české šéfkuchaře své generace. Během kariéry prošel restauracemi jako Zlatá Praha hotelu Intercontinental, Selský dvůr nebo Francouzská restaurace v Obecním domě v Praze. Dnes vede kuchyni horského hotelu Královka v Bedřichově a zároveň je kapitánem Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR, se kterým v roce 2018 získal olympijské zlato v Singapuru. Je držitelem řady medailí z mezinárodních soutěží a titulu Kuchař roku 2013.
Zdroj: S.Pellegrino
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.