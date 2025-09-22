Mladí lidé dostanou prostor mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova

„Věříme, že mladí lidé mají co říct k problémům, které hýbou dnešním světem. Je důležité jim naslouchat a dát jim prostor sdílet své zkušenosti i hledat řešení. Právě to Rada mladších nabízí,“ konstatovala Jiřina Faloutová, ředitelka organizace Dělej, co tě baví, která projekt dlouhodobě organizuje.
Rada mladších si klade za cíl posilovat sebevědomí, duševní zdraví a občanskou angažovanost mladých. Účastníci z řad studentstva oceňují, že si mohou v bezpečném prostředí vyzkoušet vystupovat před publikem, diskutovat s odborníky a inspirovat se navzájem při řešení složitých životních situací. Pozitivní zpětnou vazbu organizátoři získávají také od odborníků. „Vaše aktivity hodnotím jako velmi přínosné a efektivní pro oblast primární prevence rizikového chování žáků a studentů,“ uvádí například Šárka Kostková, krajská školská koordinátorka prevence rizikového chování ze Zlínského kraje.
V roce 2025 se žáci a studenti zaměří na tři témata – Závislost jako nejlepší cesta k finanční chudobě, Vzděláváním k udržitelnosti a udržitelnost vzdělávání a Svoboda slova a veřejnoprávní média v demokratické společnosti. „Každý tým o maximálně pěti členech si na vybrané téma připraví desetiminutovou prezentaci. Na ni naváže diskuse, kterou povede psycholog a do níž se zapojí vrstevníci, pedagogové i odborníci,“ popisuje průběh konference Jiřina Faloutová.
Nově mají letos prezentující v krajských kolech Rady mladších, šanci získat speciální cenu pro celou jejich třídu v podobě návštěvy Domu Evropské unie – Zažijte Evropu, který zahrnuje také prohlídku střechy Paláce Dunaj s jedinečným výhledem na Prahu.
Finalisté se navíc můžou těšit na exkluzivní prohlídku Strakovy akademie, která je sídlem vlády ČR. Tuto prohlídku přímo pořádá Úřad vlády.
Krajské konference jsou letos pořádány pro všech 14 krajů a proběhnou na 8 místech, v Praze, Zlíně, Ostravě, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Jihlavě a Českých Budějovicích v termínech od 20. října do 19. listopadu 2025 a vyvrcholí celostátním finále v prosinci v Praze. Přenosy z konferencí budou dostupné online. Záznamy budou ukládány na youtube pro následné využití v preventivních hodinách učiteli. Zájemci se mohou registrovat do 30. září 2025.
Účast přislíbili zástupci Národní protidrogové centrály, Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády, MŠMT, neziskových organizací Proxima Sociale, Nevypusť duši, Semiramis, Eduin a další. „Naším cílem není jen jednorázová akce, ale dlouhodobá podpora mladých lidí v jejich osobním rozvoji a občanském zapojení. Zkušenosti z minulých ročníků ukazují, že to má smysl,“ doplňuje Jiřina Faloutová.
Projekt má záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Policie ČR, všech krajů ČR i manželky prezidenta ČR Evy Pavlové. Podpořen je z programu Erasmus+, Nadací Flaminia, Crocodille a Unicorn University.
Více informací včetně videa a závěrečné zprávy z roku 2024 jsou k dispozici na www.radamladsich.cz.
Zdroj: Dělej, co tě baví