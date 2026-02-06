Mladí lidé v mediálním světě: proč dnes nestačí média jen umět používat

Současné mediální prostředí je rychlé a proměnlivé. Mladí lidé se denně setkávají s obrovským množstvím informací a protichůdných výkladů. Nestačí umět média technicky ovládat – je nutné rozumět tomu, jak fungují a jaký mají dopad. Porozumět médiím znamená chápat vznik významu, roli jazyka, obrazu a kontextu. Tato schopnost, medialita, se stává klíčovou kompetencí pro život. A právě na tom je postaveno zaměření na média, komunikaci a umělou inteligenci nového inovativního gymnázia School for Future.
"Na našem gymnáziu School for Future považujeme medialitu za pilíř vzdělávání. Neučíme studenty jen ‘pracovat s médii’, ale rozumět tomu, jak média formují realitu, názory i vztahy," vysvětluje Aleš Pištora, ředitel školy. Studenti pracují s telefony i vlastními mediálními výstupy, trénují rétoriku, práci s argumenty a rozpoznávání manipulace. Učí se orientaci v mediálně zprostředkovaném světě a odpovědnosti za vlastní mediální stopu.
Gymnázium propojuje média, komunikaci a umělou inteligenci napříč výukou a projekty, s cílem vychovávat mladé lidi schopné samostatně, kriticky a zodpovědně pracovat a rozumět světu médií a komunikaci jako takové. Mohou navštěvovat i kroužek tvorby obsahu pro sociální sítě, kde poznávají etiku sdílení a dopad komunikace řízené algoritmy.
Ve školním roce 2026/27 otevře gymnázium School for Future tři třídy. Zaměření na média, komunikaci a umělou inteligenci bude realizováno již od prvního ročníku.
Zdroj: School for Future – gymnázium