Mladí se o finance zajímají více než dřív, čelí ale drahému bydlení i podvodům

Nekrachni se zaměřuje na finanční gramotnost a finanční pohodu generace Z. Mladým lidem nabízí vzdělávací obsah, aplikaci, workshopy pro školy, materiály pro učitele i vzdělávání pro firmy. Cílem projektu je mluvit o penězích srozumitelně, prakticky a bez moralizování.
„Mladí lidé jsou v tomhle určitě zvědavější. Zároveň jsou ale samozřejmě náchylnější k podvodům, kterých v poslední době přibývá,“ uvádí Jakub Rychlý v rozhovoru na Tradeinfo.cz.
Podle Rychlého se situace v posledních letech zlepšila v tom, že peníze už nejsou tak velké tabu. Zároveň se ale zhoršily vnější podmínky, kterým mladí lidé čelí. Patří mezi ně hlavně bytová krize, zdražování nebo tlak na to, aby si člověk svou finanční budoucnost vyřešil sám.
Finance nejsou rychlá věc. Jde o dlouhou hru
Jednou z největších mezer zůstává podle Rychlého škola i rodina. O financích se ve výuce stále mluví málo a téma není dostatečně začleněné napříč předměty. Důležité je podle něj také mluvit o penězích doma co nejdříve, nejen dětem dávat kapesné, ale vysvětlovat jim, jak jednotlivé finanční mechanismy fungují.
Rychlý doporučuje začít jednoduchými kroky: sledovat výdaje, vytvořit si finanční rezervu a pravidelně odkládat i menší částky. U rozpočtu zmiňuje pravidlo 50–30–20, případně v dnešní době spíše 60–20–20, kdy by nutné výdaje neměly přesáhnout zhruba 50 až 60 procent příjmů a alespoň část peněz by měla směřovat na spoření nebo investice.
Velkým rizikem jsou podle něj také online podvody, které dnes často nepůsobí jako podezřelé e-maily, ale jako běžné zprávy, výhodné nabídky nebo investiční doporučení. Mladí lidé by proto podle něj měli posilovat nejen finanční, ale i digitální hygienu.
„Finance nejsou rychlá věc. Je to dlouhá hra a většina věcí trvá. Nedá se to hacknout. Ať už člověk začíná v osmnácti, nebo ve 27 letech, vždycky je to o malých krocích, na které se postupně nabalují další a další věci,“ uvádí se v rozhovoru na Tradeinfo.cz.
Zdroj: Tradeinfo.cz
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