Mládí vs. zkušenost? NOVATOP ukazuje, že nejlepší výsledky přináší mezigenerační spolupráce

Ptení (Prostějovsko) 7. srpna 2025 (PROTEXT) - Rodinná firma AGROP NOVA staví svou budoucnost na spojení dvou zdánlivě odlišných světů – mladé energie a letitých zkušeností. V době, kdy mnoho firem bojuje s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, rodina Oslizlových sází na to, co jiní často přehlížejí: přirozenou a funkční spolupráci mezi generacemi.

Tento přístup má o to větší význam v regionu, kde firma sídlí – v okolí Ptení na Prostějovsku. Podle údajů Úřadu práce ČR činila míra nezaměstnanosti v okrese Prostějov ke konci června 2025 pouhých 3,8 %, přičemž bylo evidováno 2720 uchazečů o zaměstnání a v průměru jen šest uchazečů na jedno evidované volné pracovní místo. Přesto zde firmy narážejí na kritický nedostatek kvalifikovaných odborníků, zejména v technických profesích a řemeslech.

"V Olomouckém kraji dlouhodobě sledujeme ze strany zaměstnavatelů zájem o montážní dělníky a pracovníky do výroby, svářeče, mechaniky či opraváře strojů i další zaměstnance z technických a řemeslných oborů. I přes technologické změny na trhu práce část těchto profesí bude potřeba i v budoucnu, proto firmy hledají cesty, jak volná místa obsadit a přenášet know-how na novou generaci,“ uvedla Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Generační spolupráce

Firma reaguje na současný trend generační spolupráce a vytváří prostředí, kde se zkušenosti přirozeně předávají dál. Mladší zaměstnanci se učí přímo v provozu od starších kolegů, kteří ve firmě působí často celé dekády. Stejný princip platí i ve vedení – dva synové navazují na práci svého otce, jenž značku NOVATOP budoval více než 20 let. Jiří Oslizlo starší byl sám žákem původního ředitele Pavla Stuchlíka, který v roce 1992 uváděl továrnu v Ptení do provozu. „O dřevě mě naučil všechno, já o něm nevěděl nic,“ říká s pokorou. „Mladí jsou výkonní, rychlí a skvěle si rozumí s technologiemi. Starší mají trpělivost, smysl pro detail a zkušenosti, které nelze nahradit. Právě kombinace těchto přístupů je podle nás největší devizou,“ zdůrazňuje technický ředitel Radek Oslizlo a dodává: „Nejde jen o to vyrobit hotový kus. Potřebujeme lidi, kteří chápou, proč to děláme tak, jak to děláme – a hlavně jsou připraveni za svou práci převzít odpovědnost.“

Ve firmě dnes pracuje přes 220 zaměstnanců s průměrným věkem 43 let. Přirozeně se tu potkávají lidé různého věku, zkušeností i životních příběhů – od technicky nadaných mladých pracovníků po zkušené řemeslníky, kteří jsou s firmou spojeni desítky let. „Máme tu i zaměstnance, jejichž rodiče tu pracovali před námi, někdy si odskočili vyzkoušet jinou cestu – třeba i v korporátu – ale nakonec se vrátili zpět,“ popisuje Jiří Oslizlo ml. Firma přitahuje především lidi z okolí Prostějova a blízkých obcí, především na dělnické profese. Pro mnohé z nich je klíčová možnost stabilní práce v místě bydliště. „To, že nemusí denně trávit dvě hodiny na cestě, je pro spoustu lidí zásadní. Zvlášť pokud mají rodinu či koníčky, kterým chtějí věnovat svůj volný čas,“ dodává.

Starší nejsou za zenitem

Důraz na mezigenerační spolupráci se promítá nejen do samotné výroby, ale i do atmosféry v týmu. Podle Jiřího ml. vše lépe funguje tehdy, když jsou v týmu lidé, kteří si navzájem důvěřují a mohou se na sebe spolehnout. Projevuje se to nejen na dosažených výsledcích, ale i na celkové náladě v pracovním prostředí.

Podle obou bratrů nejde jen o řešení aktuálního nedostatku pracovní síly. Dlouhodobě usilují o změnu zakořeněných stereotypů o mladší a starší generaci. „Starší nejsou za zenitem a mladí nejsou líní. Potřebují jen důvěru, dobrý příklad – a trochu času,“ shodují se. Tento přístup se odráží i v kvalitě projektů, pro které firma dodává své výrobky NOVATOP do mnoha zemí světa – od rodinných domů, přes veřejné stavby, skladovací haly anebo pavilon na letošní EXPO v Japonsku. „Kvalita byla, je a vždy bude naší nejvyšší prioritou. Zvenku to možná vypadá jako dřevo poskládané do vrstev na sobě. Ale uvnitř je za tím spousta promyšlené práce, zkušeností a ruce, které vědí, co dělají,“ uzavírají Jiří a Radek Oslizlovi.

 

Zdroj: NOVATOP

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

