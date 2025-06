Mlékárenským výrobkem roku se stala Valašská kyška

„Hodnocení za účasti 23 nezávislých porotců proběhlo v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. Při něm se posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje a rovněž správnost označování výrobků dle platné potravinové legislativy,“ uvádí Ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského. „Výrobky byly hodnoceny v kategoriích Konzumní mléka a smetany, Zakysané mléčné nápoje, Jogurty do 5 % tuku, Smetanové jogurty a zakysané smetany, Mléčné dezerty, Čerstvé sýry a tvarohy, Sýry s plísní nebo s mazem na povrchu, Sýry polotvrdé, Tavené sýry a sýrové omáčky. Charakteristickým trendem letošního ročníku byl poměrně vysoký podíl tzv. high-protein výrobků, tedy výrobků se zvýšeným obsahem mléčných bílkovin, které odpovídají moderním výživovým trendům. Zastoupena byla také řada výrobků s přídavkem probiotických kultur, čímž se takovéto výrobky stávají funkčními potravinami. Opět se objevila řada výrobků s reformulovaným složením, například výrobky bez laktózy,“ dodává Jiří Kopáček.

„Ocenění Mlékárenský výrobek roku 2025 v kategorii Zakysané mléčné nápoje si velice ceníme. Především pro odbornost poroty, která výrobky posuzuje. Jedná se o záruku zákazníkům, že nad složením výrobků a jejich kvalitou bdí odborné orgány. Ti se tak jejich doporučeními mohou řídit. V Mlékárně Valašské Meziříčí to oceňujeme obzvláště v době, kdy se na trhu dá koupit nepřeberné množství výrobků různé kvality,“ uvádí Zdeněk Bukovjan, vedoucí obchodu a marketingu společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí. „Valašská kyška Mlékárny Valašské Meziříčí je kysaný mléčný výrobek obsahující bifidogenní mikroorganismy příznivě působící na lidský organismus, především na trávící ústrojí a přispívající k obnovení střevní mikroflóry. Jsem hrdý na to, že přinášíme podobný výrobek v nezměněné kvalitě a chuti již řadu let, a to přes veškeré cenové turbulence na trhu,“ dodává Zdeněk Bukovjan.

Výrobky Mlékárny Valašské Meziříčí mají dlouhou výrobní tradici a patří mezi nejstarší mléčné výrobky u nás. Kysané mléčné výrobky jsou takové, do kterých byly přidány kysací bakteriální kultury (bakterie mléčného kysání). Navíc jsou tyto produkty vhodné i pro lidi, kteří bojují s nadváhou. Mají totiž relativně nízkou energetickou hodnotu. Jsou lehce stravitelné a obsahují méně laktózy než klasické mléko, čímž se stávají vhodnou potravinou pro osoby trpící lehčí formou laktózové intolerance.

Mlékárna Valašské Meziříčí je držitelem certifikátu IFS a Certifikátu o ekologické produkci vydaného společností KEZ Chrudim, což opravňuje k použití loga „biozebry“, tedy označení BIO produktů. I tato ocenění jsou zárukou toho, že její výrobky mají i základní surovinu, tedy mléko, v té nejvyšší kvalitě. Více než 98% zpracovávaného mléka je navíc certifikováno dle systému Q CZ CERTIFIKACE. Jedná se o režim jakosti, který jde významně nad rámec kritérií stanovených pro syrové mléko. Pro dosažení této kvality je třeba důsledná hygiena, kvalitní krmivo, výživa, zdraví a životní podmínky zvířat na farmách.

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

Kategorie Vítězný výrobek Výrobce Konzumní mléka a smetany OLMA High Protein Milk OLMA, a.s. Zakysané mléčné nápoje Valašská kyška Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. Jogurty do 5 % tuku MILKO Řecký jogurt bílý Polabské mlékárny a.s. Smetanové jogurty a zakys. smetany Bio zakysaná smetana 15 % Polabské mlékárny a.s. Mléčné dezerty Matylda Bio dezert Natur Polabské mlékárny a.s. Čerstvé sýry a tvarohy Jaroměřické žervé Jaroměřická mlékárna, a.s. Sýry s plísní nebo s mazem na povrchu Král sýrů Hermelín Provensálské bylinky Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Sýry s mazem na povrchu Dobrý Václav Mlékárna Olešnice a.s. Sýry polotvrdé Provolone Piccante Fette Brazzale Moravia a.s. Tavené sýry a sýrové omáčky Apetito Omáčka Quattro Formaggi Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.

Privatizací Beskydských mlékáren v roce 1992 vznikla Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Současný výrobní program tvoří tyto výrobky: JOGURTY – smetanové, polotučné, ovocné, bílé a BIO, KYSANÉ VÝROBKY – kefírová mléka, acidofilní mléka, kyška a ČERSTVÉ VÝROBKY – šlehačka, mléko. Mlékárna Valašské Meziříčí se zařadila mezi významné výrobce kysaných mléčných výrobků České republiky. Zákazníci si je oblíbili především pro jejich vysokou kvalitu a lahodnou chuť. Prvotřídní kvalita výrobků je potvrzena nejen jejich stoupající oblibou, ale i získáním nejrůznějších ocenění. Za těmito úspěchy stojí také zaměstnanci společnosti, kteří ke kvalitě výrobků přispívají svou poctivou prací. Její výrobky jsou zastoupeny v celé síti obchodních řetězců i ostatních prodejen. Co se týče exportních aktivit, mlékárna se soustředí i na slovenský trh. Více informací o mlékárně naleznete na: www.jogurtmarlenka.cz, www.mlekarna-valmez.cz.