Mlékárna Kunín slaví 80 let a rozdává výhry

Ve hře je 6 pobytových voucherů v hodnotě 50.000 Kč z portálu Kouzelné chaloupky a dalších 36 cen včetně iPhonu 17 Pro a kuchyňského vybavení od značky ETA. „Za osmdesáti lety stojí lidé, kteří mlékárnu budovali, i zákazníci, kteří se k našim výrobkům vracejí. Soutěž je naším poděkováním,“ říká Radoslav Gajdoš, ředitel Mlékárny Kunín.
Od 1. srpna do 31. října stačí najednou zakoupit alespoň 2 jakékoliv výrobky Mlékárny Kunín, jejichž seznam naleznete na webových stránkách. Následně je potřeba zaregistrovat účtenku na webu slavime80let.cz. Do soutěže se lze zapojit i opakovaně. V každém ze 12 kol se vyhrávají hodnotné ceny.
Zdroj: Mlékárna Kunín