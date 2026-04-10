Mlékárna Valašské Meziříčí podpořila anketu Zlatý Ámos - nejoblíbenější učitel

Valašské Meziříčí (Vsetín) 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Být nejoblíbenější a odvádět kvalitní práci. To zná Mlékárna Valašské Meziříčí ze svého oboru velice dobře. Nejenom proto podpořila finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2026. 

Její výrobky tak putují všem šesti Ámosům, kteří vyhráli ve své kategorii. Mlékárna tím tak podporuje povědomí o důležitosti kvalitního a chutného stravování právě ve školním věku. Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Titul Dětský Ámos, který uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku. Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 78 pedagogů, což bylo o patnáct více než loni. Z nich si v semifinále nejlépe vedli právě Langerová, Úbl, Holub, dále Petr Pokorný z pražského Gymnázia Jana Patočky, Adéla Svobodová ze Základní a Mateřské školy Úprkova z Hradce Králové a Pavel Žák ze Střední školy technické a ekonomické v Brně. Ceny na konci března organizátoři, v čele se Slávkem Hrzalem, zakladatelem ankety a dlouholetým školským ombudsmanem, udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Finalisty ankety přijal rovněž prezident Petr Pavel s manželkou Evou na Hradě. V projevu prezident uvedl, že vzdělávání je strategickou prioritou státu a mělo by být i lidskou prioritou pro všechny. Prezidentský pár rovněž celou akci zaštítil.

Je to absolutně nepopsatelný pocit (získat ocenění). Řekla bych, že každý učitel zažívá ten pocit radosti, když učí s láskou, a když učí ty děti milovat, objevovat svět, růst," uvádí Adéla Langerová, držitelka titulu Zlatý Ámos 2026. „Moje vyučování je speciální v tom, že nejen já učím děti, ale děti učí mě. Máme takový vzájemný vztah, který není jen o učení, ale i o poslouchání těch dětských příběhů, snažit se naslouchat a adekvátně se k tomu stavět," dodává Adéla Langerová.

Rozhodli jsme se podpořit anketu o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, neboť jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní vzdělávání je nezbytné pro osobní rozvoj dětí. Je jasné, že role učitele v tomto procesu hraje nenahraditelnou roli," říká Zdeněk Bukovjan, obchodní ředitel Mlékárny Valašské Meziříčí. „Obzvláště nás těším že letošní Zlatou Ámoskou je paní učitelka našeho regionu. A podobě jako vzdělávání, tak i zdravá strava hraje ve školním věku dětí podstatnou roli. Proto nám propagace našich čerstvých produktů z mléka valašských chovů a osvěta vyváženého stravování dává v tomto konání smysl," dodává Zdeněk Bukovjan.

Prezident Petr Pavel učitelům poděkoval za jejich práci a ocenil, jak hezky o nich v nominačních medailoncích hovořili jejich žáci. Podle ředitele ankety Zlatý Ámos a školského ombudsmana Ladislava Hrzala žáci letos hodně akcentovali radost ze vzdělávání. Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose proběhla galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

 

Zlatý Ámos je prestižní celorepubliková anketa o nejoblíbenějšího učitele/ku v České republice, kterou od roku 1993 pořádá Dětská tisková agentura v čele s jejím zakladatelem PaedDr. Slávkem Hrzalem. Podstatou je ocenit pedagogy, kteří mají výjimečný vztah se žáky, inspirují je a dělají výuku zábavnou, přičemž nominace podávají sami žáci, nikoliv vedení škol. Anketa Zlatý Ámos si za více než třicet let existence získala značnou popularitu a stala se symbolem uznání práce pedagogů.

 

Zdroj: Mlékárna Valašské Meziříčí

Mlékárna Valašské Meziříčí podpořila anketu Zlatý Ámos - nejoblíbenější učitel

10. dubna 2026  11:41

