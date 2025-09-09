MMA se otevírá milionům fanoušků. Německá RTL odvysílá turnaj OKTAGON 78 na volně přístupném kanálu

Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Sportovní organizace OKTAGON a německá televizní skupina RTL oznamují historický krok pro smíšená bojová umění v Německu. Turnaj OKTAGON 78, který se uskuteční 18. října v Kolíně nad Rýnem, bude poprvé vysílán živě na volně dostupném kanálu RTL. Tento moment představuje zásadní posun nejen pro OKTAGON, ale i pro celý sport, který se stává dostupnější součástí mainstreamové zábavy.

MMA jako součást mainstreamové zábavy

RTL a OKTAGON přivádějí MMA na velkou televizní obrazovku a vysílá jasný signál o budoucnosti tohoto sportu v Německu. OKTAGON 78 přinese do vyprodané Lanxess Areny v Kolíně elitu německého MMA a němečtí fanoušci je budou moci sledovat zdarma. Večer odstartuje speciál „OKTAGON 78 – Countdown” od 22:45 a od 23:15 budou diváci sledovat přímý přenos zápasů.

„MMA je čistý adrenalin – silné, přímočaré, spektakulární. Přesně tento duch zapadá do naší DNA živého sportu. S premiérou ve free-to-air televizi posouváme s OKTAGONem laťku o další stupeň výš a děláme MMA dostupným pro široké publikum.” uvedla Inga Leschek, programová ředitelka RTL. „Pro nás je to logický krok, jak si upevnit vedoucí pozici u sportovně založených cílových skupin.“

OKTAGON s RTL píší historii evropského MMA

„Za jediný rok jsme spolu s RTL posunuli MMA v Německu na novou úroveň. Premiéra na volně dostupném kanálu je nejen obrovským krokem vpřed, ale i poctou éře boxu, která před dekádou plnila německé obýváky,“ říká Pavol Neruda, spoluzakladatel OKTAGONu. Od prvního turnaje na německé půdě uběhly teprve tři roky. Organizace se těší velké oblibě a vyprodává každý turnaj. Nyní má šanci oslovit masové publikum u televizních obrazovek, na což naráží také druhý spolumajitel OKTAGONu, Ondřej Novotný „Miliony fanoušků poprvé uvidí OKTAGON živě ve volně přístupné televizi. Společně s RTL píšeme historii a přinášíme MMA do obývacích pokojů celé země.“

Hlavní hvězdy večera budou Christian Eckerlin, nejvýraznější tvář německého MMA a miláček publika, a Frédéric „Neandertaler” Vosgröne, fenomén, který se stal hvězdou doslova přes noc. Christian Eckerlin se navíc představí v šestidílné dokumentární sérii „Eckerlin – MMA rodina” na RTL+. Od 17. října budou dostupné první tři epizody, které divákům nabídnou pohled do jeho přípravy, rodinného života i zákulisí cesty od sportovního zklamání v Hamburku až po jeho velký návrat v Kolíně.

O sportovní organizaci OKTAGON:

OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Od svého vzniku v roce 2016 uspořádala turnaje v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. V říjnu 2024 pak stanovila světový rekord návštěvnosti MMA galavečera a upevnila tak svou pozici v rámci evropských, ale i světových organizací. Mezi nejvýraznější tváře OKTAGONu patří Patrik Kincl, Makhmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer či Christian Eckerlin.

 

