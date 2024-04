MMF aktualizoval výhled. Německo bude těsně nad nulou. Rusko naopak poroste. Sankce evidentně selhaly

Začněme hezky od České republiky. Ta je pro nás nejdůležitější. MMF opět zhoršil výhled ČR. Zatímco ještě v říjnu čekal růst o 2,3 %, už v listopadu čekal jen 1,2 % a nyní přichází s růstem o 0,7 %.

Někdo bude říkat, že i tak je to hezký obrázek, protože, když si uvědomíme, že v roce 2023 jsme klesali o 0,4 %, tak se jedná o zlepšení. Jenže toto mi přijde chvála za každou cenu.

Zajímavé je, že české ministerstvo financí očekává letos růst o 1,4 %, aby následující rok rostla o 2,6 %. To je divné. Tak velký rozdíl mezi institucemi obvykle není. Zcela se nabízí otázka, jestli to není tím, že se blíží volby a je třeba prezentovat ekonomiku v lepším světle. Dnes na tuto otázku neumíme odpovědět, ale za pár měsíců se uvidí. Já osobně čekám nižší růst.

V každém případě dobrá čísla nahrávají politikům. Pokud by ekonomika rostla rychleji, budeme plnit řadu parametrů, jako třeba tzv. Maastrichtská kritéria, která umožní přijetí eura, po kterém volá řada vládních stran.

V každém případě z celé V4 máme mít podle odhadu nejslabší růst. Fond předpokládá, že HDP Slovenska se letos zvýší o 2,1 %. V Maďarsku by měl růst činit 2,2 % a v Polsku dokonce 3,1 %. To signalizuje, že v ČR zažijeme další promarněný rok. My se snad ani letos nedostaneme na výsledek před Covidem.

Německo a Francie ztrácejí dech

MMF odhaduje, že se situace největší evropské ekonomiky zhorší. Německo prý poroste ze všech vyspělých ekonomik nejméně. I zde je vidět postupné zhoršování prognózy. V lednu tvrdili, že ekonomika poroste o 0,5 %, nyní očekávají jen o 0,2 %. Problémy jsou přitom jasné. Ekonomika trpí kvůli demografickým důvodům. Má nedostatek pracovních sil, a navíc má problémy s transformací na zelený průmysl.

Tyto problémy jsou i jinde, a tak Francie proti původní prognóze zpomalí z 1 % na 0,7 %.

MMF by přitom mohl opět snížit odhad, protože už nyní varuje Evropu před potenciálním rozpadem dodavatelských řetězců. Toto vždy vede k nižší výrobě a vyšší ceně.

Sankce na Rusko evidentně nefungují

MMF zveřejnil i očekávání vývoje Ruské ekonomiky. Tady asi většina lidí čeká propad, protože si pamatují, jak nám před dvěma lety tvrdili, že v Rusku po opuštění SWIFTu, nastane katastrofa. Nic takového se ale nestalo. Mimochodem i proto, že SWIFT Rusko nikdy plně neopustilo.

Rusko má podle dat růst nejrychleji z ekonomik označovaných v MMF jako vyspělé ekonomiky. Na rozdíl od střední Evropy, tady MMF postupně výhled zlepšuje. V lednu čekal růst Ruska o 2,6 %, aby v dubnu čekal růst už na 3,2 %. V roce 2025 se čeká zpomalení na 1,8 %. Jenže to je stále tak vysoký růst, že ho my možná ani nedáme.

Ukazuje se, že se ekonomika Ruska rychle a efektivně změnila na válečnou ekonomiku. Dokáže sankce snadno zvládat. Je najednou více soběstačná. Domácí spotřeba se přitom moc nezměnila stejně jako domácí investice.

Evidentně je se sankcemi něco špatně. Buď je nutné je přitvrdit, nebo opustit. Stávající stav je kočkopes.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

Mobil: + 420 776 888 228; E-mail: vladimir.pikora@cfg.cz

Investiční skupina CFG | 10 let na finančním trhu v ČR

Skupina CFG funguje na českém finančním trhu přes 10 let. Poskytuje kvalitní servis investorům, emitentům, klientům a partnerům. Konsolidovaný obrat celé skupiny je 70 mil. Kč, má přes 1 900 investorů a 415 mil. Kč aktiv. Provozuje také portál Dluhopisomat.cz nejlépe hodnocený dluhopisový inzertní portál v ČR.