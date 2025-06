Möbelix Praha Čestlice postavila HSF System

Pro stavební skupinu HSF System jde už o druhou generální dodávku pro síť prodejen Möbelix. V Prešově realizovala rozšíření skladových a prodejních ploch. HSF System má bohaté zkušenosti nejen s generálními dodávkami pro řetězce prodejen s nábytkem, ale také hobby markety nebo nákupní centra jak v České republice, tak na Slovensku. „Na stavbě v Čestlicích jsme uplatnili naše zkušenosti s výstavbou komerčních halových objektů, kde je kladen důraz na funkčnost, rychlost výstavby i technickou kvalitu. Tento projekt je ukázkou naší schopnosti dodat komplexní stavební řešení od návrhu až po finální realizaci, včetně technicky náročných konstrukcí a moderních fasádních systémů,“ uvedl Jan Vitvar, manažer pro klíčové zákazníky, stavební skupina HSF System.

Budova je tvořena dvoupodlažní železobetonovou konstrukcí. Střecha objektu je navržena jako lehký střešní plášť s hydroizolační fólií, tepelnou izolací a profilovanými plechy. Hlavní vstup tvoří prosklený portál orientovaný k parkovišti. Fasáda je z lehkých ocelových sendvičových panelů s vertikálním kladením. Objekt je vybaven průmyslovými vláknobetonovými podlahami a vytápění zajišťují plynové kondenzační kotle ve spojení s VZT jednotkami. Součástí projektu bylo také vybudování zpevněných ploch o celkové výměře téměř 20 tisíc m2, včetně parkovacích a manipulačních zón.

Nová prodejna Möbelix Praha Čestlice je určena pro prodej, skladování a vystavení nábytku a souvisejícího sortimentu. Zákazníkům nabídne také poradenské služby a výdej zboží objednaného online. „Dokončená stavba rozšiřuje komerční zónu v Čestlicích a přispívá k dalšímu rozvoji této dynamické oblasti v těsné blízkosti hlavního města a páteřní dálnice D1. Nová prodejna nábytku nabízí zákazníkům moderní a pohodlné prostředí pro nákup i vyzvedávání zboží včetně doplňkových služeb jako plánování domácnosti na míru nebo 3D plánovače šatníků a skříní,“ sdělil Jindřich Sýkora ze společnosti TBB s.r.o., která je investorem projektu.

Stavební skupina HSF System

Mezinárodní stavební skupinu HSF System z investiční skupiny Purposia Group tvoří česká stavební společnost HSF System (založena v roce 2002) se sídlem v Ostravě, slovenská stavební společnost HSF System SK (založena v roce 2010) se sídlem v Žilině a rakouská stavební společnost HSF System AT se sídlem v Enzesfeldu (založena v roce 2024). Stavební skupina HSF System má další pobočky v Praze, Brně, Plzni, Bratislavě, Prešově a Nitře. Zaměřuje se na generální dodávky staveb, projektové a inženýrské práce a kompletní střešní a obvodové pláště objektů včetně jejich rekonstrukcí. Stavební společnost HSF System získala absolutní vítězství v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii soukromý sektor za rok 2023, prestižní Národní cenu kvality České republiky, program Excelence 2024, je držitelem Ceny hejtmana MS kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 a 2020 v kategorii firem do 250 zaměstnanců a již třikrát obdržela ocenění Czech Best Managed Companies v letech 2023, 2024 a 2025. V hodnocení Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství RATING KVALITY 2025 se společnost HSF System umístila na 7. místě na základě výsledků za posledních 15 let. HSF System získala také prestižní titul Stavba roku 2020. Generální ředitel společnosti Jan Hasík je držitelem ocenění EY Podnikatel roku 2016 a 2023 Moravskoslezského kraje. Více na www.hsfsystem.cz. Společnost HSF System SK se opakovaně umístila mezi předními stavebními společnostmi na Slovensku v žebříčcích TREND Top 100 a Eurostav, získala ocenění ASB GALA 2024 v hlasování veřejnosti a ocenění Slovakia Best Managed Companies pro nejlépe řízené slovenské soukromé společnosti. Ředitel HSF System SK Tomáš Kosa se dostal mezi šest finalistů prestižního ocenění EY Podnikatel roku 2022 na Slovensku. Více na www.hsfsystem.sk.

PURPOSIA Group

PURPOSIA Group je jedna z předních evropských investičních skupin s českými kořeny, která v roce 2023 vznikla jako holdingová struktura kolem svých stavebních firem HSF System v Česku a na Slovensku a dalších společností převážně z oblasti stavebnictví. Historie firem tvořících holding PURPOSIA Group sahá do roku 2002, tehdy byly jejich hlavní specializací kompletní střešní a fasádní opláštění, následně došlo k rozšíření aktivit na generální dodávky staveb. Skupina se dnes zabývá celým životním cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu, přes samotnou výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu nyní patří celkem 42 firem s ročními tržbami více než 4 miliardy korun. Mezi dceřiné firmy, vedle zmíněné skupiny HSF System v Česku, na Slovensku a nově i v Rakousku, patří také firmy z developerské skupiny ANTRACIT, dále SK Facility, Pruniwerk, floorING, PREFA ONV, Bezecný a Foredeck. PURPOSIA Group působí celkem v 10 zemích Evropy.

