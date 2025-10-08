Mobilní aplikace eM Client pro iOS a Android se sadou funkcí zvyšující produktivitu a s podporou umělé inteligence je nyní volně dostupná všem uživatelům

Společnost eM Client oznámila, že její e-mailový klient, který je navržený pro efektivnější produktivitu, je nyní v rámci mobilní aplikace pro iOS a Android volně k dispozici všem uživatelům. Vydání přináší do mobilních zařízení kompletní sadu funkcí pro zvýšení efektivity práce. Aplikace kombinuje e-mail, kalendář, kontakty, úkoly a poznámky do jednoho přehledného rozhraní. Navíc se také pyšní integrovanou AI asistencí, která uživatelům pomůže rychleji psát e-maily a odpovídat na ně, což jim ušetří čas při každodenní komunikaci.
„S mobilní aplikací eM Client mohou lidé konečně přestat skákat z jedné aplikace do druhé,“ řekl Michal Bürger, generální ředitel společnosti eM Client. „Vše najdou na jednom místě. Díky umělé inteligenci mohou komunikovat mnohem rychleji než dřív, a zůstat produktivní i na cestách. Aplikaci jsme navrhli tak, aby byla optimalizována pro mobilní zařízení, a nezaostávala přitom v ničem za naší desktopovou aplikací, která si již získala dlouhodobou důvěru našich uživatelů."
Vše, co potřebujete – v jedné aplikaci
S uvedením této aplikace přináší eM Client své nejžádanější funkce do mobilního prostředí. Uživatelé nyní mohou využít:
• Klíčové nástroje pro produktivitu: V jedné aplikaci najdete správu kalendářů, kontaktů, úkolů a poznámek spolu s e-maily. Funkce kalendáře zahrnují různé styly zobrazení a připomínky v reálném čase, takže budete stále v obraze. Kontakty lze synchronizovat a nabízejí okamžité akce pro hovory nebo zprávy a historii proběhlé komunikace a příloh. Synchronizace úkolů a poznámek zase pomůže udržet si přehled o všech termínech a nápadech na jednom místě.
• Asistence pomocí AI: Pište e-maily nebo generujte rychlé odpovědi pomocí AI – v mobilu jsou vám teď k dispozici stejné inteligentní funkce jako na desktopu. Uživatelé mohou jedním kliknutím okamžitě přeložit e-mail nebo korigovat text, poslat zdvořilé odmítnutí nebo požádat o víc informací. Také mohou generovat odpovědi pomocí vlastního zadání. Umělá inteligence zjednoduší posílání rutinních zpráv a zajistí vhodně laděné odpovědi s ohledem na kontext, takže můžete komunikovat efektivně i na cestách.
• Vylepšený uživatelský zážitek (UX): Uživatelské rozhraní je nyní lépe optimalizované nejen pro telefony, ale i pro Android tablety a iPady a zároveň si zachovává to nejlepší z desktopového rozvržení. Je možné připnout či odepnout seznam složek, a tím si vytvořit více místa pro čtení zpráv, nastavit velikost písma nebo flexibilně řadit všechny seznamy. Spolu s vylepšením výkonu pro iOS tak aplikace funguje hladce a responzivně na různých zařízeních.
Trh s AI nástroji pro zvýšení produktivity zaznamenává značný růst a vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude pokračovat minimálně do roku 2030-2034. Společnosti napříč odvětvími do těchto řešení investují, aby zefektivnily své pracovní postupy a komunikaci ve firmě. Integrací AI přímo do své mobilní aplikace vnáší eM Client tato vylepšení do každodenní práce s poštou.
Dostupnost aplikace
Mobilní aplikace eM Client je nyní volně dostupná po celém světě na iOS a Android zařízeních. Stávající uživatelé obdrží aktualizaci automaticky – noví uživatelé si aplikaci zvládnou nastavit na několik kliknutí. Automatická detekce účtu a import pomocí QR kódu jim navíc usnadní přenos nastavení z desktopové verze.
Začátkem tohoto roku vydal eM Client novou verzi také svojí desktopové aplikace. eM Client 10.3 zahrnuje vylepšené uživatelské rozhraní (UI) a funkce hojně žádané bývalými uživateli aplikace Postbox, jako jsou profily, skupiny účtů a více klávesových zkratek. Koncem loňského roku totiž společnost eM Client převzala americký Postbox Inc, firmu zabývající se vývojem e-mailových aplikací. Tato strategická akvizice umožnila nabídnout služby firmy eM Client širšímu spektru uživatelů.
Pro více informací navštivte cz.emclient.com/mobil-prehled.
O firmě eM Client
Společnost eM Client (emclient.com) byla založena v roce 2006 s jasným cílem: vyvinout moderního e-mailového klienta kompatibilního s nejnovějšími technologiemi, který zároveň podporuje všechny hlavní poskytovatele e-mailových služeb. Firmě eM Client důvěřuje více než 100.000 firem a 2,500.000 uživatelů po celém světě a její aplikace jsou skvělým nástrojem pro zajištění produktivity firem všech velikostí.
