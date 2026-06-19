Model E5 PLUS s pravostranným řízením urychluje expanzi DFSK na trh v Hongkongu

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  13:45
Sledovat Metro na Googlu
Hongkong 19. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - DFSK, značka vozidel na nové zdroje energie patřící do skupiny SERES Group (HKEX: 09927), dnes na mezinárodním veletrhu automobilového průmyslu a dodavatelských řetězců 2026 v Hongkongu (2026 International Automotive & Supply Chain Expo) představila verzi modelu E5 PLUS s pravostranným řízením (RHD), což představuje významný milník v globální expanzi značky.

Uvedení modelu E5 PLUS RHD nejen rozšiřuje produktové portfolio společnosti DFSK, ale také odráží pokračující proměnu značky v globálního poskytovatele inteligentních a ekologických řešení mobility navržených s ohledem na potřeby místních trhů.

Zrychlení globální expanze společnosti DFSK

V návaznosti na úspěch modelu E5 PLUS v severní Africe a Jižní Americe představuje uvedení verze s pravostranným řízením další významný krok v mezinárodním růstu společnosti DFSK. V rámci rozšiřování své přítomnosti na globálních trzích společnost DFSK nadále posiluje rozvoj svých regionálních center a ekosystémů. Vysoce automatizované výrobní závody v Indonésii a Vietnamu umožňují společnosti DFSK efektivněji reagovat na místní poptávku.

Prezidentka společnosti DSFK Amy Gongová uvedla: „Model E5 PLUS představuje začátek komplexní obnovy našeho produktového portfolia. Budeme i nadále posilovat své schopnosti v oblasti technologií a inteligentních inovací, obohacovat svou produktovou nabídku, urychlovat globální expanzi, prohlubovat své místní aktivity a dodávat stále konkurenceschopnější produkty a služby, které zákazníkům po celém světě poskytnou ekologičtější a chytřejší zážitky z mobility."

Navrženo pro trhy s pravostranným řízením

Model E5 PLUS je strategický globální model na nové zdroje energie vyvinutý s cílem uspokojit potřeby moderní rodinné mobility. Model E5 PLUS, poháněný systémem SERES Super Hybrid System, inteligentně přizpůsobuje své jízdní režimy různým podmínkám na silnici díky pokročilému řízení energie a poskytuje tak jak účinnost, tak jistotu na delších cestách s kombinovaným dojezdem až 1200 km podle normy WLTP.

Varianta E5 PLUS RHD s inteligentním řízením je vybavena asistenčními systémy pro řidiče, které zahrnují pět milimetrových radarů a 22 senzorů, doplněných o funkce jako 540stupňový panoramatický kamerový systém, což zvyšuje pohodlí a bezpečnost při každodenním dojíždění i v náročnějších jízdních podmínkách.

S ohledem na specifika trhů s pravostranným řízením, zejména v jihovýchodní Asii, byl model E5 PLUS RHD speciálně optimalizován pro místní jízdní podmínky, klimatické poměry a preference uživatelů. Funkce asistence řidiče, jako systém udržování vozidla ve středu jízdního pruhu (LCC) a adaptivní tempomat (ACC), byly upraveny pro místní provoz. Regionálním zvyklostem bylo přizpůsobeno také hlasové ovládání a logika uživatelského rozhraní.

Infotainment nově podporuje tradiční čínštinu používanou v Hongkongu, thajštinu, indonéštinu, malajštinu a vietnamštinu. Současně byl rozšířen propojený ekosystém vozidla, který nyní nabízí bezproblémovou kompatibilitu se systémy a aplikacemi, jako jsou CarPlay a Spotify, a přispívá tak k intuitivnějšímu a příjemnějšímu uživatelskému zážitku.

Model E5 PLUS RHD bude postupně uváděn na trhy včetně Indonésie a zvláštní administrativní oblasti Hongkong, kde zákazníkům nabídne atraktivní kombinaci inteligentní technologie, praktičnosti a hodnoty.

Nová identita, nový produkt a nové služby

DFSK se řídí hodnotami dostupných technologií, ekologických inovací, odpovědnosti a neustálého pokroku. Usiluje nejen o rozvoj automobilových technologií, ale také o budování silnějšího ekosystému, který vytváří hodnotu pro zákazníky, partnery a komunity. Zpřístupňováním inteligentní mobility širšímu okruhu zákazníků chce přispívat k rozvoji dopravy prostřednictvím chytřejších, komfortnějších a efektivnějších dopravních řešení, která se vyvíjejí spolu s měnícími se potřebami moderních rodin.

Na podporu této vize DFSK aktivně posiluje svůj globální partnerský ekosystém prostřednictvím dlouhodobé spolupráce a komplexní podpory.

Zároveň DFSK zavedla nový globální servisní rámec založený na pružném řízení kvality, rozvoji odborných talentů, efektivní síti náhradních dílů a digitální servisní platformě. Nová architektura, která zahrnuje pět klíčových dimenzí – kapacitu sítě, provozní systémy, lidské zdroje, technickou odbornost a dostupnost náhradních dílů –, je navržena tak, aby poskytovala pocit jistoty a zážitek ze služeb, který předčí očekávání.

Díky obnovené identitě značky, rozšiřujícímu se portfoliu produktů v oblasti nových energií a silnějšímu závazku v oblasti služeb je společnost DFSK připravena dále posilovat svou pozici na mezinárodních trzích a hrát stále důležitější roli při utváření budoucnosti globální udržitelné mobility.

O společnosti DFSK

Společnost DFSK byla založena v roce 2003 a zaměřuje se na výrobu osobních a užitkových vozidel i poskytování moderních řešení mobility zákazníkům po celém světě. Dosud dodala více než pět milionů vozidel do více než 70 zemí a regionů. Díky nepřetržitým inovacím se DFSK rychle transformuje v automobilovou značku zaměřenou na vozidla na nové zdroje energie a inteligentní technologie.

Více informací naleznete na webových stránkách www.dfsk.com

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Kontakt pro média: Corine Chen, oddělení public relations, SERES Overseas, e-mail: kexin.chen570264@seres.cn

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