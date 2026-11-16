Model JOYEE N01 sjíždí z výrobní linky. Proběhlo slavnostní předání první série vozidel z 2000 objednaných pro zahraniční trhy.

Jako vlajková loď si model JOYEE N01 od svého uvedení na trh v roce 2024 získal uznání téměř 300 tisíc uživatelů. Nový JOYEE N01 vychází z tohoto mimořádně úspěšného modelu a přináší další vylepšení s důrazem na potřeby uživatelů. Představuje tak významný krok vpřed v oblasti uživatelského komfortu a zároveň odráží globální ambice značky.
JOYEE N01 si zachovává svůj charakteristický roztomilý design. Zaoblené linie karoserie v kombinaci s širokou nabídkou barevných variant exteriéru osloví na první pohled zejména mladé rodiny. Všechny verze jsou standardně vybaveny bateriemi CATL, které umožňují dojezd přes 300 km. Čtyřdveřová karoserie zajišťuje pohodlný přístup na zadní sedadla. Pokud jde o bezpečnost, vychází vozidlo z více než sedmdesátileté tradice výroby automobilů společnosti FAW a je plně vybaveno karoserií z vysokopevnostní oceli, dvojitými předními airbagy a elektronickým systémem kontroly stability. Uvedení produktu na zahraniční trhy je plánováno postupně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60081.