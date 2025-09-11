Model udržitelného průmyslového areálu: DELTA Group dokončuje výstavbu MANN+HUMMEL

Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Detailní plánování a koordinace realizace bezfosilního průmyslového areálu se smart technologiemi od DELTA Group vytváří nový standard udržitelné výstavby.

Rozšíření výrobního areálu společnosti MANN+HUMMEL v Uherském Brodě, jehož realizaci koordinuje tým DELTA Group CZ, představuje nový standard v oblasti udržitelné průmyslové výstavby. Projekt spojuje moderní architekturu, smart technologie a energeticky efektivní řešení, čímž vytváří inspirativní model pro budoucnost průmyslových staveb.

DELTA zastřešila celý projekt od návrhu po realizaci v rolích:

  • Generální projektant a architekt
  • Projektový manažer koordinující všechny fáze projekčních činností a samotné výstavby
  • Technický dozor investora (TDI) zajišťující kvalitu realizace

„Tento projekt demonstruje náš komplexní přístup k průmyslovému developmentu a schopnost řídit náročné stavební projekty od koncepce po kolaudaci," říká k téměř dokončenému rozšíření areálu MANN HUMMEL v Uherském Brodě, Martin Vašíček, projektový manažer DELTA Group CZ.

 

Technologické inovace pro energeticky efektivní výrobní haly zahrnují tato řešení:

  • Vysoce efektivní tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda
  • Zpětné získávání tepla ze vzduchotechniky výrobních hal
  • LED osvětlení a sanitární zařízení s nízkou spotřebou vody
  • Solární termický systém pro ohřev teplé užitkové vody

Tato řešení reflektují evropské trendy v oblasti energetické nezávislosti a významně snižují uhlíkovou stopu průmyslových areálů.

 

Architektura průmyslových objektů s lidským rozměrem

„Architektura je jen nějakým zhmotněním mezilidských vztahů," cituje architekt Juraj Bačkor kolegu Adama Gebriana. „Právě důvěra mezi investorem, architekty a realizačním týmem DELTA Group CZ umožnila vznik projektu, který je dnes považován za vzorový v rámci mezinárodní skupiny MANN+HUMMEL.“

Nová třípodlažní přístavba průmyslového areálu nabízí:

  • Administrativní prostory a kanceláře propojené s výrobou
  • Technické zázemí a dílny údržby výrobních hal
  • Komfortní šatny a sociální zázemí pro zaměstnance

„Díky úzké spolupráci s investorem se nám jako projektovému manažerovi podařilo navrhnout a implementovat řešení, která významně snižují energetickou náročnost provozu výrobních hal a zároveň zvyšují kvalitu pracovního prostředí," doplňuje Martin Vašíček.

 

Dlouhodobé partnerství v průmyslovém developmentu

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci první fáze areálu z roku 2014. „Díky vzájemné důvěře, osvědčenému partnerství a sdíleným hodnotám se stejný tým DELTA Group CZ pustil i do druhé etapy," komentuje Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group CZ, více než 10leté partnerství v oblasti developmentu a expanze průmyslových areálů se společností MANN+HUMMEL.

 

Budoucnost průmyslových staveb

V letošním roce se realizuje výstavba nového parkoviště pro zaměstnance a finální kolaudace celého komplexu pod koordinací DELTA Group CZ. Projekt tak nadále potvrzuje ambici být továrnou budoucnosti, která spojuje výrobní efektivitu s udržitelným provozem a kvalitní architekturou průmyslových objektů.

„Projekt MANN+HUMMEL v Uherském Brodě představuje inspirativní příklad, jak může průmyslová výstavba reagovat na výzvy 21. století,“ doplnila na závěr Marcela Kolářová, mluvčí DELTA Group CZ.

 

O společnosti DELTA Group

DELTA Group je mezinárodní skupina působící v oblasti architektury, projektového řízení a stavebního inženýrství. S více než 45 lety zkušeností a pobočkami v České republice, Rakousku, na Slovensku, Ukrajině a dalších zemích, se DELTA specializuje na komplexní řešení pro stavební projekty v oblasti průmyslu, zdravotnictví, školství, kultury i dalších veřejných či komerčních budov. Společnost klade důraz na udržitelnost, digitální inovace a partnerský přístup ke klientům. Více informací najdete na oficiálním webu DELTA Group.

 

Zdroj: DELTA Group

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

