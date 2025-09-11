Model udržitelného průmyslového areálu: DELTA Group dokončuje výstavbu MANN+HUMMEL

Rozšíření výrobního areálu společnosti MANN+HUMMEL v Uherském Brodě, jehož realizaci koordinuje tým DELTA Group CZ, představuje nový standard v oblasti udržitelné průmyslové výstavby. Projekt spojuje moderní architekturu, smart technologie a energeticky efektivní řešení, čímž vytváří inspirativní model pro budoucnost průmyslových staveb.
DELTA zastřešila celý projekt od návrhu po realizaci v rolích:
- Generální projektant a architekt
- Projektový manažer koordinující všechny fáze projekčních činností a samotné výstavby
- Technický dozor investora (TDI) zajišťující kvalitu realizace
„Tento projekt demonstruje náš komplexní přístup k průmyslovému developmentu a schopnost řídit náročné stavební projekty od koncepce po kolaudaci," říká k téměř dokončenému rozšíření areálu MANN HUMMEL v Uherském Brodě, Martin Vašíček, projektový manažer DELTA Group CZ.
Technologické inovace pro energeticky efektivní výrobní haly zahrnují tato řešení:
- Vysoce efektivní tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda
- Zpětné získávání tepla ze vzduchotechniky výrobních hal
- LED osvětlení a sanitární zařízení s nízkou spotřebou vody
- Solární termický systém pro ohřev teplé užitkové vody
Tato řešení reflektují evropské trendy v oblasti energetické nezávislosti a významně snižují uhlíkovou stopu průmyslových areálů.
Architektura průmyslových objektů s lidským rozměrem
„Architektura je jen nějakým zhmotněním mezilidských vztahů," cituje architekt Juraj Bačkor kolegu Adama Gebriana. „Právě důvěra mezi investorem, architekty a realizačním týmem DELTA Group CZ umožnila vznik projektu, který je dnes považován za vzorový v rámci mezinárodní skupiny MANN+HUMMEL.“
Nová třípodlažní přístavba průmyslového areálu nabízí:
- Administrativní prostory a kanceláře propojené s výrobou
- Technické zázemí a dílny údržby výrobních hal
- Komfortní šatny a sociální zázemí pro zaměstnance
„Díky úzké spolupráci s investorem se nám jako projektovému manažerovi podařilo navrhnout a implementovat řešení, která významně snižují energetickou náročnost provozu výrobních hal a zároveň zvyšují kvalitu pracovního prostředí," doplňuje Martin Vašíček.
Dlouhodobé partnerství v průmyslovém developmentu
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci první fáze areálu z roku 2014. „Díky vzájemné důvěře, osvědčenému partnerství a sdíleným hodnotám se stejný tým DELTA Group CZ pustil i do druhé etapy," komentuje Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group CZ, více než 10leté partnerství v oblasti developmentu a expanze průmyslových areálů se společností MANN+HUMMEL.
Budoucnost průmyslových staveb
V letošním roce se realizuje výstavba nového parkoviště pro zaměstnance a finální kolaudace celého komplexu pod koordinací DELTA Group CZ. Projekt tak nadále potvrzuje ambici být továrnou budoucnosti, která spojuje výrobní efektivitu s udržitelným provozem a kvalitní architekturou průmyslových objektů.
„Projekt MANN+HUMMEL v Uherském Brodě představuje inspirativní příklad, jak může průmyslová výstavba reagovat na výzvy 21. století,“ doplnila na závěr Marcela Kolářová, mluvčí DELTA Group CZ.
O společnosti DELTA Group
DELTA Group je mezinárodní skupina působící v oblasti architektury, projektového řízení a stavebního inženýrství. S více než 45 lety zkušeností a pobočkami v České republice, Rakousku, na Slovensku, Ukrajině a dalších zemích, se DELTA specializuje na komplexní řešení pro stavební projekty v oblasti průmyslu, zdravotnictví, školství, kultury i dalších veřejných či komerčních budov. Společnost klade důraz na udržitelnost, digitální inovace a partnerský přístup ke klientům. Více informací najdete na oficiálním webu DELTA Group.
