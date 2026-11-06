Modelium 2026 vyhrál Vojtěch Jelínek ze SŠ polytechnické Brno

Tématem letošního ročníku byla „Budova jako umělecké dílo“. Studenti měli za úkol navrhnout originální občanskou nebo obytnou stavbu a vytvořit její model převážně z vlnité lepenky. Součástí návrhu musel být výrazný umělecký prvek. Soutěžící měli zároveň zohlednit možnosti případné realizace stavby pomocí technologie 3D tisku betonu. „Chceme mladým ľuďom ukázať, že stavebníctvo je odbor plný kreativity, príležitostí a nových technológií, v ktorom môžu skutočne realizovať svoje nápady. Keď vidíme, s akým nadšením a odvahou študenti pristupujú k svojim projektom, máme istotu, že budúcnosť stavebníctva je v dobrých rukách,“ uvádí Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System a člen poroty.
Porota složená z odborníků ze stavebnictví, architektury, urbanismu, designu, umění, 3D tisku a marketingu hodnotila soutěžní projekty z několika hledisek. Zaměřila se především na originalitu a kreativitu architektonického návrhu, jeho celkové výtvarné zpracování, promyšlenost dispozičního řešení interiéru i práci s měřítkem modelu. Důležitým kritériem bylo také využití vlnité lepenky a dalších materiálů, začlenění technologie 3D tisku betonu a dalších inovativních prvků. Součástí hodnocení byla rovněž úroveň prezentace jednotlivých projektů a schopnost studentů srozumitelně představit svou koncepci a její hlavní myšlenku.
Absolutním vítězem se stala Střední škola polytechnická Brno, která získala 25.000 Kč a putovní pohár Modelium. „Zadání mě bavilo právě tím, že mi dávalo velkou svobodu a nutilo mě přemýšlet nad tím, jak by se návrh dal skutečně postavit. Největší výzvou bylo skloubit původní představu s možnostmi materiálu a technologií. Vítězství je pro mě obrovskou odměnou a zároveň potvrzením, že má smysl přicházet s odvážnými nápady,“ říká student Vojtěch Jelínek, autor vítězného návrhu ze SŠ polytechnické Brno.
Druhé místo s odměnou 15 000 Kč obsadila Zuzana Přikrylová ze Střední průmyslové školy stavební Ostrava, třetí místo a 10.000 Kč získaly studentky Střední průmyslové školy stavební v Žilině – Ivana Majcherová, Sarah Aneta Bušovská a Romana Knapcová. Cenu veřejnosti v hodnotě 5000 Kč získal Vojtěch Jelínek ze Střední školy polytechnické Brno. Cenu za kreativní práci s vlnitou lepenkou v hodnotě 10.000 Kč od Svazu výrobců vlnitých lepenek získal Jan Dohnal ze Střední průmyslové školy Zlín.
Všech osm superfinálových modelů bude vystaveno do 18. listopadu 2026 v obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina v Ostravě.
Pořadatelem a generálním partnerem soutěže je mezinárodní stavební skupina HSF System. Hlavním partnerem je developerská skupina ANTRACIT. Obě společnosti jsou součástí investiční skupiny PURPOSIA Group. Produktovým partnerem soutěže je Svaz výrobců vlnitých lepenek.
Zdroj: HSF System
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59969.