Moderátorem večera byl Jeremy Irons; na počest Artura Sandovala zazněl hold Franku Gehrymu, který pronesl speciální host Gustavo Dudamel

Tři finalistky, které v sobotu vybrala hvězdná porota ve složení Dee Dee Bridgewaterová, Roberta Gambariniová, Angélique Kidjová, Gretchen Parlatová a Gregory Porter, vystoupily v neděli večer v auditoriu Fondation Louis Vuitton.
Vítězka prvního místa Malou Oheixová předvedla dvě kontrastní vystoupení, v nichž v písni „I'm Glad There Is You" ukázala okouzlující zranitelnost a v písni „Madame Toulouse" od Michaela Breckera odvážnou a hravou interpretaci.
Druhé místo obsadila Georgia Heersová, která předvedla bezchybné provedení skladby „Moon Don't Come Out Tonight", na které navázala krásně vyprávěnou interpretací skladby „Thou Swell". Třetí místo obsadila Lucy-Anne Danielsová, která nabídla energickou afrokubánskou interpretaci skladby „Nature Boy" a osobitý pohled na skladbu „Old Devil Moon".
Během celé soutěže doprovázela zpěvačky proměnlivá rytmická sekce ve složení Carmen Staafová na klavír, Ben Williams na basu a Kendrick Scott na bicí.
Finále soutěže a slavnostní galavečer, které moderoval herec a držitel Oscara Jeremy Irons, proměnily Fondation Louis Vuitton navrženou Frankem Gehrym v mezinárodní oslavu jazzu, která spojila generace předních umělců a oslavila hluboký a trvalý vztah této hudby k Paříži.
Během večera byl desetinásobný držitel ceny GRAMMY Arturo Sandoval vyznamenán Cenou zakladatelky Marie Fisherové, kterou mu předal Herbie Hancock jako uznání za Sandovalovo mimořádné umění a přínos pro jazz a hudební vzdělávání. Mezinárodní hvězdné seskupení v čele s hudebním ředitelem Johnem Beasleym, Tillem Brönnerem, Terri Lyne Carringtonovou, Nilsem Landgrenem, Johnem Patituccim a Walterem Smithem III. vzdalo Sandovalovi hold skladbou „Caprichosos de La Habana". Po převzetí ocenění vystoupil Sandoval na pódium, aby společně s Patituccim a Carringtonovou předvedl komorní interpretaci klasické melodie „Smile", kterou složil Charlie Chaplin.
Gustavo Dudamel, zvláštní host večera, vedl osobní poctu zesnulému vizionářskému architektovi Franku Gehrymu, dlouholetému členovi správní rady a příteli Institutu jazzu Herbieho Hancocka. Tento okamžik nabyl zvláštního významu ve Fondation Louis Vuitton, Gehryho architektonickém mistrovském díle v Paříži, jehož počátky sahají do roku 2001, kdy se Bernard Arnault seznámil s Gehrym po návštěvě Guggenheimova muzea v Bilbau od tohoto architekta. Dudamel zavzpomínal na Gehryho život, tvůrčího ducha a dalekosáhlé přínosy pro umění, architekturu a kulturu. Mezi přítomnými hosty byla i Berta Gehryová, manželka Franka Gehryho. Vrcholem pocty byla světová premiéra skladby The Ever-Changing World, nové kompozice uznávaného panamského pianisty a skladatele Danila Péreze, kterou institut objednal na počest Franka Gehryho. K Pérezovi se při provedení dvou vět skladby, „Us" a „Optimistic Chaos", připojili Till Brönner, Walter Smith III, Tineke Postmaová, Sébastien Surel, Pierre-François Dufour, John Patitucci a Terri Lyne Carringtonová.
Pod hudebním vedením pianisty, skladatele a aranžéra Johna Beasleyho, dvojnásobného držitele ceny GRAMMY, galavečer také připomněl výjimečné místo Paříže v historii jazzu. Dee Dee Bridgewaterová spolu s jamajským pianistou Montym Alexanderem přednesli skladbu „J'ai Deux Amours" jako poctu Josephine Bakerové.
Herbie Hancock se spojil s Ambrose Akinmusirem, vítězem soutěže ve hře na trubku pořádané Institutem z roku 2007, a u příležitosti stého výročí narození Milese Davise a Johna Coltrana přednesli strhující interpretaci skladby „So What", čímž vzdali hold dvěma jazzovým velikánům, jejichž životy a odkaz byly s Paříží hluboce propojeny.
Oslava pokračovala hvězdnou interpretací skladby „Parisian Thoroughfare" od Buda Powella, která připomněla léta tohoto průkopnického pianisty ve francouzském hlavním městě, než Gregory Porter důstojně uzavřel večerní hudební cestu skladbou „April in Paris".
Na galavečeru vystoupil také Herbie Hancock Institute Ensemble, který večer zahájil speciálním aranžmá jazzového standardu „Autumn Leaves". Tito nadaní mladí hudebníci z celého světa získávají plná stipendia na studium v Institutu jazzového představení Herbieho Hancocka, prestižním magisterském programu institutu na Herb Alpert School of Music při UCLA (Kalifornské univerzitě v Los Angeles).
Soutěž i galavečer pořádal Institut jazzu Herbieho Hancocka ve spolupráci a s podporou Fondation Louis Vuitton. Akce tohoto víkendu oslovily diváky na celém světě prostřednictvím živého přenosu na FLV Play, medici.tv a v rozlišení 4K na YouTube.
Leteckou dopravu pro umělce a mezinárodní účastníky soutěže zajistila United Airlines, oficiální letecká společnost Institutu jazzu Herbieho Hancocka.
Výběr z tiskových zpráv od Steva Mundingera: https://www.dropbox.com/scl/fo/fjkukji94i163uosze5bb/AFxPehcaQvM24W0PDJIwOT4?rlkey=29gmpghf7s0in59bsnk09g2p9&dl=0
Další informace o institutu najdete na www.hancockinstitute.org.
Kontakt: Alisse Kingsley, akingsley@hancockinstitute.org, 323.467.8508
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59598.