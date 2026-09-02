Moderní bydlení na Smíchově roste. Rezidence Laurová dosáhla vrcholu stavby

Výstavba moderního bytového domu postupuje v souladu s harmonogramem. V současnosti probíhají práce v interiérech, instalace technických rozvodů a příprava fasádních konstrukcí. Budova již získává svou finální podobu a postupně se proměňuje v nové městské bydlení, které citlivě doplní charakter rozvíjející se části Smíchova.
Nadčasový standard a kvalitní zázemí pro každodenní život
Rezidence Laurová nabídne celkem 123 bytových jednotek v dispozicích od 1+kk až po velkorysé 5+kk. Součástí projektu budou také komerční a nebytové prostory v parteru domu, které doplní občanskou vybavenost lokality.
Významná část bytů disponuje balkonem, lodžií, terasou nebo předzahrádkou orientovanou do klidného vnitrobloku. Projekt klade důraz na moderní technologie, komfort a energetickou efektivitu. Standard zahrnuje řízené větrání s rekuperací tepla, velkoformátová okna, kvalitní bezpečnostní prvky, podzemní parkování a u vybraných jednotek také přípravu nebo instalaci chlazení.
Budoucí rezidenti budou moci využívat reprezentativní recepci s lobby, privátní zasedací místnost, společné prostory pro setkávání i střešní terasu SKY TOP s panoramatickými výhledy na Prahu.
„Dosažení nejvyššího bodu stavby je pro celý náš tým i partnery důležitým okamžikem. Rezidence Laurová přináší do této části Smíchova kvalitní moderní architekturu a propojuje komfort městského bydlení s blízkostí zeleně. Těší nás, že budova získává svou finální podobu a že se projekt posouvá do další fáze realizace,“ říká Marie Perlíková, projektová manažerka Rezidence Laurová.
Vynikající dostupnost a občanská vybavenost
Rezidence Laurová těží ze strategické polohy na rozhraní Smíchova a Radlic. Tramvajová zastávka Laurová, stanice metra Radlická i Smíchovské nádraží zajišťují rychlé spojení do centra města i dalších částí Prahy. V bezprostředním okolí se nachází parky Santoška, Paví vrch a Prokopské údolí spolu s kompletní občanskou vybaveností, sportovišti, školami i službami.
Dokončení stavby a předání bytů novým majitelům je plánováno na jaro 2027.
O společnosti SATPO
Česká investiční skupina SATPO působí na realitním trhu od roku 1994. Převážně v Praze pod značkou SATPO realizuje prémiové rezidenční projekty a vytváří příležitosti pro pozemkový development, pod značkou City Home investuje do existujících bytových domů, zhodnocuje jejich potenciál a nabízí nové příležitosti k bydlení. Klientům poskytuje kompletní odborné a poradenské služby prostřednictvím společnosti SATPO management, s.r.o.
Skupina SATPO aktivně rozvíjí realitní trh, buduje pozitivní image a klade důraz na dlouhodobou důvěrua spokojenost klientů, partnerů i investorů.
Zdroj: SATPO management, s.r.o.