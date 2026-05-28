Moderní cesta k budování úspor. Rodiče už mohou pro své děti spořit do bitcoinu

„Dnešní děti, takzvaná generace Alfa, budou v dospělosti považovat digitální aktiva za naprosto běžnou součást světa, stejně jako my dnes vnímáme internetové bankovnictví. Tradiční spořicí produkty v korunách bohužel dlouhodobě ztrácejí kupní sílu, zatímco bitcoin se díky své omezené zásobě stává digitální variantou zlata. Chceme rodičům nabídnout cestu, jak dětem vytvořit skutečný finanční polštář pomocí technologie, která bude v době jejich osamostatnění standardem,“ říká Martin Košťál, CGO Coinmate.
Bitcoin jako obrana proti znehodnocení úspor
Statistiky z let 2014 až 2024 ukazují, že průměrné reálné zhodnocení korunových spořicích účtů bylo po započtení inflace -1,8 %. Naproti tomu bitcoin za stejné období rostl průměrným tempem 47 % ročně. Podle kalkulačky postavené na modelu Power Law, která rodičům ukazuje potenciální vývoj portfolia, by při vkladu 1000 korun měsíčně od tří let věku dítěte odhadovaná hodnota portfolia v 18 letech mohla při středním scénáři dosáhnout více než dvou milionů korun.
Kromě potenciálního růstu hraje roli také daňová efektivita. V České republice platí takzvaný časový test, kdy je zisk z prodeje kryptoměn po třech letech držení osvobozen od daně z příjmu. U dlouhodobého spoření pro děti se tak fakticky jedná o akumulaci nezdanitelného majetku. Do dosažení plnoletosti dítěte zůstává majetek pod správou rodiče, který může vklady kdykoliv pozastavit nebo upravit bez smluvních sankcí.
Bezpečnost pod dohledem národní banky
Bezpečnost prostředků zajišťuje Coinmate kombinací regulace a technických opatření. Burza má licenci od České národní banky a veškerý majetek klientů je veden odděleně od provozních prostředků firmy. Výrazná většina nakoupených bitcoinů je uložena v offline peněženkách, které jsou fyzicky izolovány od internetu a chráněny proti kybernetickým útokům. V případě ukončení činnosti burzy zůstávají bitcoiny majetkem klientů na blockchainu a jsou kdykoli vymahatelné.
„Při vývoji jsme se soustředili na to, aby byl produkt maximálně bezpečný a srozumitelný i pro lidi, kteří s kryptoměnami zatím nemají zkušenost. Rodiče u nás neplatí žádné měsíční poplatky za vedení účtu, hradí pouze běžný poplatek za nákup jako na burze. Naším cílem je, aby se bitcoin stal součástí rodinné finanční výchovy a mladí lidé nevstupovali do dospělosti s prázdnou kapsou. Naopak, díky bitcoinu získají aktivum, které jim hned od začátku dospělosti umožní efektivně diverzifikovat jejich budoucí investiční portfolio o nástroj, který si svou hodnotu v čase dokáže obhájit,“ doplňuje Košťál.
Služba funguje na principu podúčtu, který si rodič založí pod svým stávajícím profilem během několika minut. Minimální měsíční vklad začíná na 50 korunách, což zpřístupňuje investování široké veřejnosti. Rodič pouze nastaví trvalý příkaz ve své bance a Coinmate automaticky za každou příchozí platbu nakoupí bitcoin. Tento přístup založený na pravidelném spoření pomáhá vyhlazovat volatilitu trhu a snižuje riziko nevhodného načasování nákupu.
Více o Coinmate
Ryze česká kryptoburza Coinmate je seriózním a dlouholetým hráčem na poli kryptoměn. Podporuje platby v korunách, soustředí se zejména na bezpečnost, snižování rizik a poskytování služeb na profesionální úrovni. Od svého vzniku v roce 2014 má přes 120.000 registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Dle vize Coinmate mají být kryptoměny už dnes zastoupené po boku tradičních instrumentů v každém investičním portfoliu – a aby do kryptoměn mohl investovat skutečně každý, burza nabízí uživatelům maximálně přehledné rozhraní a kompletní podporu v češtině. Zároveň umožňuje obchodování s prověřenými kryptoměnami nebo možnost automatizovaného pravidelného spoření do bitcoinu a etherea pomocí funkce pravidelného nákupu. Zakladateli Coinmate jsou Roman Valihrach a Daniel Houška, jedni z prvních propagátorů bitcoinu a technologie blockchainu v Česku.
