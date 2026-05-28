Moderní cesta k budování úspor. Rodiče už mohou pro své děti spořit do bitcoinu

Autor:
  10:00
Sledovat Metro na Googlu
Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Přibližně dvě třetiny českých rodičů pravidelně spoří svým dětem na budoucnost, nejčastěji prostřednictvím stavebního spoření nebo spořicích účtů. Reálné zhodnocení těchto produktů však v posledním desetiletí po odečtení inflace často končilo v záporných číslech, což rodiče nutí hledat alternativy v investičních nástrojích. Na tento trend nyní reaguje česká kryptoburza Coinmate, která jako první na domácím trhu spouští spoření do bitcoinu pro děti. To umožňuje rodičům pravidelně nakupovat bitcoin na vyhrazeném podúčtu a budovat dlouhodobé portfolio, které pak při dosažení plnoletosti mohou aktivně převést na své děti.

„Dnešní děti, takzvaná generace Alfa, budou v dospělosti považovat digitální aktiva za naprosto běžnou součást světa, stejně jako my dnes vnímáme internetové bankovnictví. Tradiční spořicí produkty v korunách bohužel dlouhodobě ztrácejí kupní sílu, zatímco bitcoin se díky své omezené zásobě stává digitální variantou zlata. Chceme rodičům nabídnout cestu, jak dětem vytvořit skutečný finanční polštář pomocí technologie, která bude v době jejich osamostatnění standardem,“ říká Martin Košťál, CGO Coinmate.

Bitcoin jako obrana proti znehodnocení úspor

Statistiky z let 2014 až 2024 ukazují, že průměrné reálné zhodnocení korunových spořicích účtů bylo po započtení inflace -1,8 %. Naproti tomu bitcoin za stejné období rostl průměrným tempem 47 % ročně. Podle kalkulačky postavené na modelu Power Law, která rodičům ukazuje potenciální vývoj portfolia, by při vkladu 1000 korun měsíčně od tří let věku dítěte odhadovaná hodnota portfolia v 18 letech mohla při středním scénáři dosáhnout více než dvou milionů korun.

Kromě potenciálního růstu hraje roli také daňová efektivita. V České republice platí takzvaný časový test, kdy je zisk z prodeje kryptoměn po třech letech držení osvobozen od daně z příjmu. U dlouhodobého spoření pro děti se tak fakticky jedná o akumulaci nezdanitelného majetku. Do dosažení plnoletosti dítěte zůstává majetek pod správou rodiče, který může vklady kdykoliv pozastavit nebo upravit bez smluvních sankcí.

Bezpečnost pod dohledem národní banky

Bezpečnost prostředků zajišťuje Coinmate kombinací regulace a technických opatření. Burza má licenci od České národní banky a veškerý majetek klientů je veden odděleně od provozních prostředků firmy. Výrazná většina nakoupených bitcoinů je uložena v offline peněženkách, které jsou fyzicky izolovány od internetu a chráněny proti kybernetickým útokům. V případě ukončení činnosti burzy zůstávají bitcoiny majetkem klientů na blockchainu a jsou kdykoli vymahatelné.

„Při vývoji jsme se soustředili na to, aby byl produkt maximálně bezpečný a srozumitelný i pro lidi, kteří s kryptoměnami zatím nemají zkušenost. Rodiče u nás neplatí žádné měsíční poplatky za vedení účtu, hradí pouze běžný poplatek za nákup jako na burze. Naším cílem je, aby se bitcoin stal součástí rodinné finanční výchovy a mladí lidé nevstupovali do dospělosti s prázdnou kapsou. Naopak, díky bitcoinu získají aktivum, které jim hned od začátku dospělosti umožní efektivně diverzifikovat jejich budoucí investiční portfolio o nástroj, který si svou hodnotu v čase dokáže obhájit,“ doplňuje Košťál.

Služba funguje na principu podúčtu, který si rodič založí pod svým stávajícím profilem během několika minut. Minimální měsíční vklad začíná na 50 korunách, což zpřístupňuje investování široké veřejnosti. Rodič pouze nastaví trvalý příkaz ve své bance a Coinmate automaticky za každou příchozí platbu nakoupí bitcoin. Tento přístup založený na pravidelném spoření pomáhá vyhlazovat volatilitu trhu a snižuje riziko nevhodného načasování nákupu.

Více o Coinmate

Ryze česká kryptoburza Coinmate je seriózním a dlouholetým hráčem na poli kryptoměn. Podporuje platby v korunách, soustředí se zejména na bezpečnost, snižování rizik a poskytování služeb na profesionální úrovni. Od svého vzniku v roce 2014 má přes 120.000 registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Dle vize Coinmate mají být kryptoměny už dnes zastoupené po boku tradičních instrumentů v každém investičním portfoliu – a aby do kryptoměn mohl investovat skutečně každý, burza nabízí uživatelům maximálně přehledné rozhraní a kompletní podporu v češtině. Zároveň umožňuje obchodování s prověřenými kryptoměnami nebo možnost automatizovaného pravidelného spoření do bitcoinu a etherea pomocí funkce pravidelného nákupu. Zakladateli Coinmate jsou Roman Valihrach a Daniel Houška, jedni z prvních propagátorů bitcoinu a technologie blockchainu v Česku.

Zdroj: COINMATE a.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Last dance. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední mistrovství světa

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  10:37

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

ilustrační snímek

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení...

28. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

28. května 2026  10:30

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za...

28. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

28. května 2026  10:02

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Léčebné konopí

Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může...

28. května 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.