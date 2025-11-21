Moderní čtvrť pro sousedský život. Architekti rozpracovali plán žofinky

  11:05
Ostrava / Praha 21. listopadu 2025 (PROTEXT) - Tři měsíce po oznámení výsledků architektonické soutěže a zpracovatele masterplanu představilo dánské studio ADEPT další podrobnosti k připravované čtvrti žofinka. Nově dokončený návrh ukazuje, jak se má dnes nevyužívaný brownfield postupně proměnit v živé městské prostředí, které se přirozeně napojí na centrum Ostravy. Plán klade důraz na současnou architekturu, kvalitní veřejný prostor a plnohodnotný sousedský život.

Revidovaný masterplan plynule navazuje na soutěžní návrh vítězného studia ADEPT, s nímž se veřejnost seznámila už během mezinárodní architektonické soutěže. Původní koncept nyní rozšiřuje o podrobnější informace – zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury, řešení veřejných prostranství, typologie budov či udržitelných principů celé čtvrti.

„Od začátku jsme věděli, že žofinka musí nabídnout víc než jen nové domy. Stejně důležité je prostředí mezi nimi. Proto pracujeme s veřejným prostorem, službami a zelení jako se zcela rovnocennými prvky. Věříme, že díky tomu vznikne čtvrť, která bude živá, přívětivá a otevřená,“ říká Tomáš Laštovka, člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding, investora projektu.

„Masterplan také počítá s nižší mírou zastavění, než jakou připouští platný územní plán města Ostravy. Díky tomu vzniká prostor pro široké chodníky, zelené vnitrobloky, parky a místa podporující sousedský život, což celé čtvrti dodává vzdušnost a příjemnou městskou atmosféru,“ doplňuje Laštovka.

Podobu nové čtvrti určují čtyři hlavní typy budov. Převládat budou městské bloky o pěti až sedmi podlažích s vlastními vnitrobloky. Dominanty území tvoří obytné věže, které mohou dosahovat až šestnácti podlaží. Dále masterplan zahrnuje bodové domy o devíti podlažích, deskové budovy se čtyřmi nadzemními podlažími, školní areál a kancelářské objekty.

„Návrh vychází z průmyslového dědictví lokality a tento odkaz se promítá i v materiálové a barevné koncepci. Pracujeme s teplými žlutavými tóny jílu pro dlažbu, s cihlově červenými odstíny na fasádách a městském mobiliáři a s tmavě zelenou na rámech výplní otvorů, pro oplocení, zábradlí a značení. Prvky připomínají historii území, ale zároveň čtvrti dodávají soudobý charakter,“ doplňuje Martin Laursen ze studia ADEPT.

Zásadní roli v projektu hrají veřejná prostranství, která jsou úzce propojena s dopravním řešením celé čtvrti. Hlavní obslužné trasy i napojení na městskou hromadnou dopravu povedou po okraji území. „Masterplan počítá s řešením veřejné dopravy, které plně respektuje plány města Ostravy. Nová tramvajová trať bude procházet podél řeky ulicí Jedna míle a propojí centrum města s Dolními Vítkovicemi,“ přibližuje plány Libor Adámek ze společnosti Pod Žofinkou Holding. Z hlavních dopravních tepen bude automobilová doprava směřována do vnitřních ulic na třech místech, odkud rezidenti sjedou do podzemního parkovacího systému. Díky tomu zůstane většina ulic klidná, bezpečná a příjemná pro každodenní život.

„Celková koncepce mobility vychází z principů, které upřednostňují pěší pohyb a podporují sousedský život uvnitř čtvrti. Žofinkou povede centrální promenáda doplněná o menší náměstí a sdílené prostory pro setkávání,“ dodává Martin Laursen. Masterplan počítá například s obchody, centrálním parkem, psí loukou, multifunkčním sportovním hřištěm nebo běžeckou dráhou. Součástí záměru jsou také veřejné služby včetně školy, policejní stanice či domova pro seniory.

První stavební práce by měly začít na konci roku 2026. Na podobě nové čtvrti spolupracuje dánské studio také s českými partnery ohboi, atelier.tečka, VEN.KU architekti, VECTURA Pardubice a AFRY.

 

O žofince

Nová ostravská čtvrť žofinka vznikne jen pár minut od centra města, na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti na levém břehu Ostravice. Projekt promění přibližně 20 hektarů nevyužitého území v moderní městskou čtvrť s důrazem na kvalitní bydlení, pracovní příležitosti a veřejný prostor. Urbanistická podoba bude vycházet z mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže, kterou uspořádal investor Pod Žofinkou Holding ve spolupráci s městem Ostrava. Do soutěže se zapojilo 29 týmů, vítězné návrhy vytvořily dánské studio ADEPT a český ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners. Plánovaná čtvrť nabídne bytové i administrativní prostory, obchody, služby, školu a rozsáhlé veřejné plochy včetně parků a pěších tras. První část výstavby, zahrnující cca 300 bytů a základní infrastrukturu, má začít v roce 2026. Dokončení celé čtvrti je plánováno v horizontu 20 let.

 

O ADEPT

Dánská architektonická kancelář ADEPT, založená v roce 2006 v Kodani, má za sebou řadu staveb i urbanistických projektů, například budovu školy architektury v Aarhusu nebo projekt na revitalizaci bývalých berlínských železnic na novou čtvrť Gutenbahnhof Köpenick. Jsou také autory oceňovaného návštěvnického areálu v památkově chráněném Naturparku Amager v Kodani, který tvoří několik výrazných dominant. Ostrava ale není pro dánský ateliér neznámá – v roce 2024 zde vyhráli soutěž na Ostrava Towers Complex. Soutěže se studio ADEPT účastnilo společně s českými architektonickými studii ohboi a atelier.tečka, s krajinářskými architekty VEN.KU architekti, dopravní kanceláří VECTURA Pardubice a se skupinou AFRY.

 

 

