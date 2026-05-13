Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

Mo-cha HOME cílí na ty, kteří mají od bydlení vyšší očekávání. Nabízí styl, pohodlí a zároveň prostředí, kde je přirozené potkávat sousedy, sdílet služby a zkušenosti nebo navazovat nové pracovní i osobní kontakty.
Bydlení bez kompromisů
Z bývalé kancelářské budovy vznikl moderní rezidenční komplex s 91 plně vybavenými byty o dispozici převážně 2+kk. Interiéry jsou navržené tak, aby nájemníkům od prvního dne nic nechybělo – od kompletně zařízené kuchyně přes nábytek až po televizi. Důraz je kladen také na technologie, které usnadňují každodenní život. Ovládání přístupu do budovy přes aplikaci, online přehled o spotřebě energií nebo nabíjecí stanice pro elektromobily jsou samozřejmostí.
Místo, kde se žije i potkává
Výsledkem je bydlení, které odpovídá tempu současného města. Jedním z hlavních pilířů projektu je navíc komunitní rozměr: obyvatelé budou mít k dispozici fitness centrum, společenskou místnost pro setkávání i střešní zahradu s výhledem na Prahu – ideální místo pro odpočinek i neformální networking.
V přízemí budovy vzniknou obchody a služby pro každodenní potřeby. Unikátní je i propojení s nedalekým kancelářským projektem mo-cha Vista, díky kterému se může cesta do práce zkrátit na pár minut pěšky. Flexibilní kanceláře jsou dostupné jak firmám, tak i jednotlivcům, kteří hledají komfortní zázemí pro práci. Práce a domov se tak přirozeně propojují do jednoho funkčního celku.
Komunitní bydlení trendem
Zatímco v západní Evropě je komunitní nájemní bydlení běžnou součástí městského života, v českých městech si teprve své místo hledá. Právě projekty jako mo-cha HOME ukazují, jak by mohla vypadat jeho budoucnost – flexibilní, sdílená a přizpůsobená dynamickému životnímu stylu.
„V posledních letech i do Česka přichází trend, kdy lidé nehledají jen místo k bydlení, ale i prostředí, kde mohou přirozeně budovat vztahy a být součástí komunity. Tento trend chceme navíc podporovat i organizováním společných aktivit a propojováním obyvatel s lidmi z mo-cha Vista,“ říká Alexandra Němcová, ředitelka asset managementu společnosti Cimex.
Nová energie pro Pankrác
Mo-cha HOME zároveň přispívá k proměně lokality Pankráce, která se stále více profiluje jako moderní městská čtvrť kombinující bydlení, práci i volný čas. Projekt reaguje na nedostatek kvalitního nájemního bydlení a nabízí alternativu k vlastnickému modelu – zejména pro mladé profesionály a zahraniční rezidenty, ale i pro lidi, kteří upřednostňují flexibilitu před dlouhodobými závazky.
Zdroj: Cimex
