Moderní přímotop: ekonomické řešení přitápění v chladných dnech

Neplýtvejte energií, když nemusíte

Jednou z hlavních výhod přímotopu při přitápění mimo topnou sezónu je skutečnost, že nemusíte spouštět centrální topný systém. Znamená to, že odpadá nutnost ohřívání topného média (například vody v radiátorech nebo pro podlahové topení), akumulace tepla v systému a jeho rozvodu po domě. Tento proces je nejen energeticky náročný, ale často i zbytečně zdlouhavý, pokud potřebujete teplo jen na pár hodin nebo jedné konkrétní místnosti – prostě ho přesně nadávkovat. Přímotop naproti tomu funguje okamžitě a bez zbytečných ztrát – stačí ho zapnout a během několika minut máte v místnosti příjemně teplo. Energie je dodávána přímo a efektivně, bez mezistupňů a bez zbytečného čekání. Dávkovat můžete jednoduše a podle potřeby – jen tolik, kolik skutečně chcete a kde to právě chcete. Je to obrovská výhoda například během jarních nebo podzimních dnů, kdy jsou rána a večery chladné, ale zbytek dne už topení nepotřebujete. Přímotopy navíc umožňují přesné nastavení teploty nebo časovače, což dál zvyšuje komfort obsluhy i úspornost provozu. Nemusíte mít výčitky, že kvůli teplu v jedné místnosti ohříváte celý dům. Přímotop dodá přesně tolik tepla, kolik potřebujete, bez plýtvání energií i časem. Na Primotopy.eu najdete několik modelových řad přímotopů a infračervených topných panelů, vhodných nejen k přitápění, ale i k trvalému topení. Pojďme si některé z nich stručně představit.

Přímotopný ohřev je při mimosezónním přitápění nesrovnatelně efektivnější než centrální vytápění. Ohřívá jen tam, kde je potřeba, bez zbytečných ztrát – rychleji, levněji a s maximální účinností.

Prověřená klasika - tradiční přímotopné konvektory

Klasické konvektory ohřívají vzduch, který stoupá vzhůru a cirkuluje v místnosti. Jsou ideální pro rychlé vytopení prostoru a nabízejí jednoduchou instalaci a ovládání. Například přímotopný konvektor na nožičkách s Wi-Fi ovládáním je levným moderním řešením pro každého, kdo hledá flexibilní a pohodlný způsob vytápění. Můžete ho snadno přemístit tam, kde je právě potřeba, bez nutnosti montáže na stěnu nebo složité instalace. Wi-Fi ovládání přináší opravdový komfort – teplotu si nastavíte pohodlně z mobilního telefonu, a to i na dálku, třeba cestou z práce nebo na víkendovou chatu. Konvektor rychle vytopí místnost a umožní přesné dávkování tepla podle vašich aktuálních potřeb. V kombinaci s příjemnou cenou tyto se tradiční přístroje vyznačují neodolatelnou kombinací vlastností.

Přímotopná inovace křížením – sálavý přímotop

Elektrické sálavé přímotopy jsou skvělou inovací, která chytře kombinuje výhody konvektoru a infrapanelu v jednom zařízení. Ohřívájí vzduch jako klasický konvektor, takže rychle zvýší teplotu v místnosti, ale zároveň využívají i sálavé (infračervené) teplo, které příjemně prohřívá stěny, nábytek i osoby. Výsledkem je rovnoměrnější, přirozenější a komfortnější teplo bez přehřívání vzduchu. Tento hybridní princip zajišťuje vytápění s rychlou odezvou, ideální jak tak každodenní pro používání, tak i pro přechodná období. K dispozici je varianta s nožkami a ovládáním aplikací přes WiFi – pro většinu aplikací kde jede o přitápění ať už doma nebo na chatě či chalupě ideální model.

Sálavé infra panely

Infračervené bytové panely, tzv. nízkoteplotní, představují moderní, esteticky zdařilé a velmi úsporné řešení vytápění, které přináší příjemné sálavé teplo podobné sluníčku nebo ohýnku. Řady infrapanelů s nožkami a Wi-Fi ovládáním (ať už externím nebo integrovaným) jsou mimořádně praktické – umožňují snadné přemísťování mezi místnostmi a zároveň nabízejí možnost dálkového řízení teploty přes chytrý telefon či tablet. Tato flexibilita z nich dělá ideální volbu pro přitápění během chladnějších dnů mimo topnou sezónu, a to i také pro tzv. zónový ohřev přesně tam, kde je teplo právě potřeba – například v části pracovny, dětského pokoje nebo obýváku během večerního odpočinku.

Infračervené panely neohřívají primárně vzduch, ale přímo stěny, nábytek a osoby v prostoru, čímž vytvářejí příjemné, rovnoměrné a zdravé tepelné klima bez víření prachu nebo vysoušení vzduchu. Díky tomu jsou mimořádně vhodné i pro alergiky a osoby s citlivými dýchacími cestami. Pokud jsou správně navrženy a výkonově dimenzovány podle konkrétní dispozice a tepelných ztrát objektu, mohou sloužit i jako plnohodnotné hlavní vytápění – zejména v moderních novostavbách s kvalitní izolací a nízkou energetickou náročností.

Kombinace elegantního designu, možnosti provozu s externí nebo integrovanou WiFi regulací u infrapanelů s termostatem, bezúdržbového provozu, okamžitého sálavého tepla a chytrého ovládání z nich dělá velmi pokročilou alternativu k tradičním topným systémům. Infrapanely tak skvěle zapadají do trendu energeticky úsporného a uživatelsky komfortního bydlení, které klade důraz na efektivitu, zdravé prostředí a jednoduchost používání.

Koupelny chtějí sálavé topení

Díky okamžitému sálavému (infračervenému) teplu zahřejí topné panely prostor rychle a efektivně, aniž by vířily prach nebo zbytečně ohřívaly celý dům. Poskytují příjemné teplo intenzivně vnímané lidským tělem, ideální například při večerní koupeli nebo ranním vstávání. Snadná instalace, tichý provoz a možnost přesného ovládání z nich dělají perfektní doplněk pro komfortní a úsporné vytápění koupelny přesně tehdy, kdy to potřebujete. Pro občasné přitopení v koupelně mimo hlavní topné období jsou infrapanely dokonalé.

Vybere si každý

Při výběru přímotopu je důležité zvážit velikost vytápěného prostoru, preferovaný způsob instalace, požadované funkce a možnosti ovládání. Moderní přímotopy nabízejí širokou škálu funkcí, které zvyšují komfort i efektivitu vytápění. Díky možnosti ovládání přes Wi-Fi a různým variantám instalace si každý může vybrat model, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Zdroj: elektricke-topeni.cz