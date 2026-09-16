Moderní přístupy ve výuce jazyků 2026: mezinárodní konference cizích jazyků

Celodenní odborný program je sestavený ze sedmi jazykových a dvou odborných sekcí a je určen učitelům a lektorům cizích jazyků ze státních i soukromých škol - a také všem, kteří se o jazykové vzdělávání profesně zajímají. Témata prezentací pokrývají širokou škálu aspektů výuky napříč studentským profilem jak v ohledu na věk studentů, tak jejich jazykovou úroveň. S ohledem na rytmus doby přinášíme i sekce zaměřené na využití umělé inteligence a samozřejmě na metodiku výuky všeobecně. Své příspěvky přednesou jak samotní lektoři či tvůrci výukových materiálů, tak i univerzitní pedagogové a odborníci z jednotlivých oblastí.
Účastníci konference si sestavují program z více než 50 přednášek a seminářů. Mezi speakry pak potkají například Bena Herberta s tématem jazykové proficiency v 21. století, neurolingvistku Kateřinu Chládkovou s pohledem do mozku během procesu jazykového osvojování nebo Michala Kučeru a AI asistenty.
Panelová diskuse v závěru konference AJŠ se podívá na učení se cizím jazykům z trochu jiné, avšak o to aktuálnější perspektivy. Položí otázku, co našim studentům rozvíjení této dovednosti přináší nad rámec základního dorozumění, a tedy funkce v současném světě poměrně snadno nahraditelné technologiemi.
„Snažíme se vytvářet prostor, kde se učitelé a lektoři nejen dozvědí o nových trendech a strategiích výuky cizího jazyka v širším kontextu, ale kde se také mohou zastavit, načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s ostatními. Moderní výuka totiž není zdaleka jen o technikách a nástrojích – je především o lidech, jejich potřebách, motivaci a vztahu k učení,“ říká předsedkyně konference AJŠ Tereza Javornická.
Kromě nabitého programu v přednáškových sálech bude v Expo zóně své produkty a služby prezentovat 30 vystavovatelů z řad vydavatelství, prodejců cizojazyčné literatury či tvůrců aplikací a vzdělávacích platforem.
Čtrnáctý ročník konference AJŠ potvrzuje dlouhodobou snahu Asociace jazykových škol podporovat kvalitu, inovace a profesní rozvoj v oblasti jazykového vzdělávání a vytvářet prostor pro setkávání odborné veřejnosti.
Více informací o programu, přednášejících a registraci najdete na www.konferenceajs.cz.
Zdroj: www.konferenceajs.cz
Kontakt:
Tereza Javornická
Asociace jazykových škol, z. s. – předsedkyně konference AJŠ, místopředsedkyně AJŠ
E-mail: tereza.javornicka@asociacejs.cz
Tel.: 605350236
www.konferenceajs.cz, www.asociacejs.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59197.