Moderní řízení osvětlení historických památek bez stavebních zásahů

Na Troskách bylo zásadní zachovat stávající infrastrukturu, proto bylo naše bezdrátové řešení ideální. Světelné body i silové rozvody zůstaly na původních místech a nebylo nutné zasahovat do památky ani skalního masivu. Systém řídí 17 světelných bodů, které lze spravovat z počítače či mobilu. Trosky tak ukazují, že moderní řízení lze citlivě využít i tam, kde je každý stavební zásah nežádoucí.
Zdroj: ENIKA.CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59532.