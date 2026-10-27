Moderní síť na místech s historií. Vodafone pokrývá památky i unikátní tunel

„Největší úspěch nepředstavují samotné vysílače, ale situace, kdy se nám podaří skloubit technologické požadavky s potřebami obcí, památkářů a místních komunit. Právě díky takové spolupráci vznikají projekty, které zlepšují pokrytí, aniž by narušily charakter míst, na kterých lidem záleží,“ uvádí Gentian Bajraktari, viceprezident Vodafonu pro síťové technologie.
Loket: moderní síť skrytá v historickém centru
Pokrytí historického centra Lokte připravoval Vodafone několik let a během této doby prověřoval řadu technických i investičních možností, jak do citlivého prostředí přivést kvalitnější mobilní služby, aniž by narušil jeho charakter. Výsledné řešení vzniklo ve spolupráci s městem a odborem památkové péče, přičemž technologie byla nakonec umístěna do věže barokní budovy městského úřadu, která je kulturní památkou. Aby nové prvky co nejlépe splynuly s okolím a nenarušovaly vzhled historického centra, obdržely antény maskovací nátěr. Celý projekt navíc vyžadoval úzkou koordinaci s výstavbou sítí ostatních operátorů, aby bylo možné nové pokrytí vybudovat s co nejmenším zásahem do podoby města.
Komárov: rychlá výstavba díky spolupráci s obcí
V Komárově u Zlína se Vodafonu podařilo vybudovat základnovou stanici v rekordně krátkém čase, a to přímo na budově obecního úřadu. Projekt zároveň pomohl zlepšit pokrytí lokality spadající mezi tzv. bílá místa, tedy oblasti s nedostatečným mobilním signálem, jejichž pokrývání operátoři řeší ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. K rychlé realizaci významně přispěla spolupráce místního starosty, zastupitelstva a dodavatelů, díky níž se podařilo jednotlivé kroky projektu koordinovat a nové pokrytí uvést do provozu v mimořádně krátkém čase.
Pokrytí nejstaršího železničního tunelu v Česku
Zajímavou kapitolou letošní výstavby je také lokalita v okolí Chocně, kde nový vysílač zlepšil pokrytí v místě, kterým prochází jeden z významných železničních koridorů. Právě s železnicí je tato lokalita úzce spjata také historicky, protože se nachází v blízkosti nejstaršího železničního tunelu v Česku, který byl na trati mezi Prahou a Českou Třebovou vybudován už v roce 1845. Nová infrastruktura dnes přináší kvalitnější mobilní služby nejen obyvatelům Chocně, ale také cestujícím ve vlacích a cyklistům na přilehlé cyklostezce, kteří mohou během své cesty využívat rychlé připojení v síti 5G.
Zdroj: Vodafone
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59817.