Moderní technologie přinášejí nový standard v udržitelné módě

Klíčem k tomu je hlubší pochopení fyzikálních a chemických vlastností jednotlivých vláken. Přírodní materiály jako jsou vlna, hedvábí či bavlna, stejně jako moderní syntetické tkaniny, vyžadují citlivý přístup. Nevhodné mechanické namáhání, vysoké teploty či používání agresivních pracích prostředků mohou vést k předčasnému opotřebení textilií a ztrátě jejich pružnosti. Moderní péče proto vyžaduje sofistikované technologické zázemí, které dokáže chránit materiály již během samotného praní, aniž by se snížila jeho účinnost.
Jak prodloužit životnost šatníku a chránit oblíbené materiály
Správné návyky při péči o textilie jdou ruku v ruce s výběrem spotřebiče, který dokáže jemné tkaniny chránit. Právě šetrná automatizovaná péče může výrazně snížit opotřebení oděvů a zachovat jejich kvalitu při každém praní.
Inovativní řešení v tomto směru přinášejí moderní pračky nové řady Gorenje SimpliCare, které posouvají hygienu praní na zcela novou úroveň. Tyto spotřebiče jsou navrženy tak, aby se komplexně postaraly nejen o vaše prádlo, ale také samy o sebe. Díky funkcím 360° čistoty spojují špičkové technologie s jednoduchým každodenním používáním.
Součástí vybraných modelů je funkce FabricCare, která pomáhá udržovat oblečení stále jako nové. Zajišťuje šetrnější praní, menší poškození vláken a přispívá k delší životnosti vašeho šatníku.
Účinnost boje proti skvrnám zvyšuje technologie Aqua JetWash. Díky přídavnému čerpadlu a vysokotlaké trysce zajišťuje nepřetržitou cirkulaci vody a její vstřikování hluboko do prádla, a to i přes skleněná dvířka. Tím zlepšuje promíchávání pracího prostředku a zvyšuje odstraňování skvrn až o 40 %1.
Vybrané modely navíc nabízejí funkci StainExpert+, která automaticky přizpůsobuje prací algoritmus, teplotu, dobu praní i množství vody tak, aby si poradila až se 42 druhy odolných nečistot v šesti hlavních kategoriích, jako jsou například mastnota nebo červené víno. Dokáže tak odstranit i ty nejodolnější skvrny bez nutnosti ručního namáčení či předpírání, což významně přispívá k prodloužení životnosti vašich oblíbených kousků oblečení.
Celý proces péče o šatník zpříjemňuje inteligentní asistent ConnectLife, který usnadňuje výběr vhodného pracího programu a zároveň pomáhá optimalizovat spotřebu energie. Díky snadnému propojení pračky se sušičkou a přehledné mobilní aplikaci získáte maximální pohodlí a jistotu, že je o vaše oblečení dobře postaráno bez zbytečných starostí.
Propojení poznatků textilního inženýrství, pokročilých inovací řady Gorenje SimpliCare a odpovědného přístupu spotřebitelů představuje promyšlenou cestu k ekologičtější domácnosti. Péče o šatník se tak stává přirozenou a efektivní součástí moderního životního stylu, který spojuje dlouhou životnost oděvů s ochranou přírodních zdrojů.
1 Na základě interních testů podle normy IEC 60456:2010 při praní bavlny na 40 °C (8 kg prádla, skvrna od rtěnky). Porovnávány byly modely WPNEI84SASWIFI s technologií Aqua JetWash a WNEI84SCS bez této technologie. Výsledky se mohou lišit.
Zdroj: Gorenje
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59824.