Moderní želírování: Méně cukru, více ovoce a jistota dokonalého výsledku

Domácí marmelády dnes znamenají radost z tvoření, jednoduchost i návrat k tomu, co je přirozené. Moderní želírování k tomu přidává ještě něco navíc – méně cukru, více ovoce a výrazně snazší přípravu, než si pamatujeme z dětství.
Zatímco dříve byl poměr ovoce a cukru téměř vyrovnaný, dnes se přístup k domácím marmeládám výrazně liší. Moderní želírovací výrobky umožňují pracovat s podstatně menším množstvím cukru, aniž by se snížila kvalita, chuť nebo konzistence výsledku.
Jedním z takových výrobků je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, který posouvá poměr až na 1 kg ovoce a pouhých 250 g cukru. Hodí se zejména pro velmi zralé nebo přirozeně sladké ovoce a celý proces výrazně zjednodušuje – hotovo je už přibližně po 5 minutách varu. Jedno balení vystačí na 4 až 5 sklenic, přičemž výsledkem je marmeláda s vysokým podílem ovoce a intenzivní chutí.
Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker nabízí stejně snadnou přípravu, pracuje však s poměrem 1 kg ovoce na 350 g cukru, čímž představuje vyvážený kompromis mezi sníženým obsahem cukru a klasickou chutí marmelády. Je ideální pro ty, kteří preferují jemně roztíratelnou a chuťově vyváženou domácí marmeládu.
Malý detail, který dělá velký rozdíl
Za dokonalou konzistencí marmelád stojí pektin – přirozená složka ovoce, která ovlivňuje jejich výslednou strukturu. Pokud ho ovoce neobsahuje dostatek, pomůže Pektin Dr. Oetker, který umožní doladit konzistenci přesně podle surovin i osobních preferencí.
Stejnou jistotu výsledku nabízí také Želírovací cukr Super 3:1 Dr. Oetker, který kombinuje cukr, pektin a kyselinu citrónovou. Díky tomu výrazně zjednodušuje přípravu bez nutnosti dalšího odměřování.
Důležitou roli hraje i Kyselina citrónová Dr. Oetker, která zvýrazňuje ovocnou chuť, podporuje barvu a pomáhá uchovat marmeládu déle čerstvou. Pro časté použití v kuchyni je praktická zejména varianta Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, nyní navíc v novém uzavíratelném balení, které usnadňuje skladování i přesné dávkování. Kromě zavařování ji lze využít i při dochucování nápojů či salátů nebo při odstraňování vodního kamene v kávovarech a rychlovarných konvicích.
Lehčí varianta i prostor pro kreativitu
Domácí marmelády už dávno nejsou jen o tradičních receptech. Stále častěji vznikají lehčí i originální varianty, které odpovídají modernímu životnímu stylu.
Pro odlehčenou verzi je tu Želírovací cukr se stévií Dr. Oetker. Jedno balení 250g vystačí na 700 g ovoce a během pár minut vznikne lahodná marmeláda se sníženým obsahem kalorií. Díky extraktu ze stévie je dosaženo sladkosti bez klasického cukru, přesto s plnou ovocnou chutí. Výsledný džem obsahuje až o 38 % méně kalorií než tradiční varianta.
Prostor pro kreativitu rozšiřuje i Sirupfix Dr. Oetker, který umožňuje snadnou domácí výrobu sirupů podle vlastní chuti – z ovoce, bylinek, květů nebo zázvoru, a to bez použití konzervantů.
Jahodová marmeláda jako malý rituál
Moderní želírování umožňuje více experimentovat v kuchyni. Kombinujte různé druhy ovoce, přidávejte bylinky, koření nebo netradiční ingredience jako levanduli či mátu. Díky kvalitním želírovacím přípravkům máte jistotu, že výsledek bude vždy stát za to, ať už připravujete první sklenici, nebo navazujete na rodinnou tradici.
Jemná Jahodová marmeláda se zeleným a mátovým čajem přináší netradiční pohled na klasické domácí zavařování. Šťavnaté jahody se zde snoubí s jemným nálevem ze zeleného a mátového čaje, který marmeládě propůjčuje lehký a vyvážený chuťový profil. Na přípravu marmelády budeme potřebovat 100 ml vody, 1 sáček zeleného čaje, 1 sáček mátového čaje, 1000 g jahod, 1 balíček Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, 250 g cukru a 1 kávovou lžičku Kyseliny citrónové XXL Dr. Oetker.
- Nejprve v 100 ml horké vody vylouhujeme čajové sáčky – zelený čaj 5 minut a mátový čaj 10 minut. Jahody očistíme, odstraníme stopky, nakrájíme na menší kousky a vložíme do hrnce. Vaříme přibližně 10 minut, dokud nezměknou.
- Směs následně rozmixujeme ponorným mixérem, přidáme čajový výluh a Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker smíchaný se 2 polévkovými lžícemi cukru. Za stálého míchání povaříme 1 minutu.
- Poté přidáme zbytek z původních 250 g cukru a 1 kávovou lžičku Kyseliny citrónové XXL Dr. Oetker a za stálého míchání vaříme minimálně 5 minut. Během vaření odebíráme případnou pěnu.
- Po uvaření provedeme zkoušku želírování. Malé množství marmelády kápneme na talířek a necháme vychladnout. Pokud není dostatečně tuhá, krátce dovaříme a test opakujeme.
- Hotovou marmeládu plníme do čistých, suchých sklenic, které uzavřeme a na 5 minut otočíme dnem vzhůru. Poté sklenice vrátíme zpět a necháme vychladnout.
Tip pro vás: Pokud chceme marmeládu bez semínek, tak po asi 10 minutách vaření propasírujeme jahody přes jemné sítko. Získanou jahodovou šťávu přelijeme zpět do čistého hrnce a pokračujeme podle původního postupu.
Zdroj: Dr. Oetker
