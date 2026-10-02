Modernizace průmyslu v Plzeňském kraji: roadshow Zero To Hero 8. 10. 2026

V plzeňském TechTower vystoupí René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky MPO, Jaromír Wasserbauer z MŽP, první náměstek hejtmana Plzeňského kraje Petr Vanka, generální ředitel CTP Jakub Kodr a generální ředitel ČEZ ESCO a viceprezident Aliance Kamil Čermák.
Řeč bude o tom, co v praxi změní akcelerační oblasti pro obnovitelné zdroje, jak firmám zajistit dostupnou energii a kapacitu připojení k síti a kde najít peníze na modernizaci, od Modernizačního fondu po EPC projekty. Druhý panel přinese zkušenosti z praxe: co brzdí těžký průmysl, jak Plzeň odchází od uhlí v teplárenství a jakou roli může hrát vodík.
Registrace: www.bezemisni.cz/roadshow/plzen
Zdroj: Aliance pro bezemisní budoucnost
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59447.