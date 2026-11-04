Modrá pyramida od listopadu půjčí na renovace domů až dva miliony bez úroků

„Bezúročný úvěr může být pro mnoho domácností impulzem, aby se konečně pustily do zateplení, výměny oken nebo modernizace vytápění, které dosud odkládaly. Nejde přitom jen o úspory za energie, ale také o pohodlnější a kvalitnější bydlení. V Modré pyramidě chceme lidem cestu k takové rekonstrukci co nejvíce usnadnit. Pomůžeme jim zorientovat se v možnostech financování a najít řešení, které odpovídá jejich plánům i rodinnému rozpočtu,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB.
Na dílčí úpravy až 750 tisíc, na celkovou renovaci dva miliony
Bezúročná půjčka na bydlení je určena fyzickým osobám, které plánují dílčí nebo komplexní renovaci rodinného domu zaměřenou na snížení jeho energetické náročnosti. Na jednotlivá opatření, například zateplení, výměnu oken, modernizaci vytápění či instalaci fotovoltaiky, lze získat až 750 tisíc korun. V případě komplexní rekonstrukce může úvěr dosáhnout až 2 milionů korun. Minimální výše půjčky činí 100 tisíc korun.
Úroková sazba zůstává při dodržení podmínek programu nulová po celou dobu splatnosti. U půjček do 500 tisíc korun včetně lze splácení rozložit až na 10 let, u vyšších částek až na 15 let. Financování poskytuje Modrá pyramida stavební spořitelna bez zástavy nemovitosti.
Nejdříve schválení renovace, potom žádost o úvěr
Zájemce o Bezúročnou půjčku na bydlení musí nejprve požádat Státní fond životního prostředí ČR o posouzení plánované rekonstrukce. Fond vyhodnotí, zda projekt splňuje pravidla programu Nová zelená úsporám, a stanoví maximální výši podporovaného financování.
Po potvrzení Státním fondem životního prostředí ČR, že plánovaná rekonstrukce splňuje podmínky programu, se zájemce může obrátit na Modrou pyramidu. Ta posoudí jeho úvěruschopnost a splnění podmínek pro poskytnutí půjčky. Samotné schválení projektu tak automaticky nezaručuje získání úvěru.
O Bezúročnou půjčku na bydlení lze požádat na všech pobočkách Komerční banky nebo na všech KB poradenských místech.
Zvýhodněné služby usnadní přípravu rekonstrukce
Vedle nového úvěru mohou zájemci využít také zvýhodněné služby partnerů projektu Energetické úspory (www.energetickeuspory.cz.) Jde o společnou iniciativu Skupiny KB a partnerských firem, která pomáhá českým domácnostem snižovat spotřebu energie, zvyšovat komfort bydlení a šetřit výdaje za energie.
Společnost ČEZ Prodej nabízí klientům KB zpracování renovačního pasu pro rodinný dům za zvýhodněnou cenu 5 000 korun včetně DPH. Pokud si následně pořídí fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo od ČEZ, bude jim tato částka odečtena z ceny realizace. Pro nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light je zpracování renovačního pasu zdarma.
Zájemci o komplexní renovaci mohou využít také nabídku společnosti Saint-Gobain. Při doložení nákupu vybraných stavebních materiálů značek této skupiny, například Isover, Rigips nebo Weber, mohou získat voucher až do výše 100 % ceny průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Zvýhodnění se vztahuje na nákup materiálů, nikoliv na montážní práce.
Podrobné informace o Bezúročné půjčce na bydlení jsou k dispozici na tomto ODKAZU.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59893.