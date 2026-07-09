Modrá pyramida prodlužuje akční nabídku stavebního spoření se sazbou 3,5 % ročně

Podmínky nabídky se nemění. Úroková sazba 3,5 % ročně se skládá ze základní sazby 0,5 % a bonusové sazby 3 % ročně a je garantována po celou šestiletou vázací dobu. Dubnová nabídka současně zvýšila limit zůstatku, na který se zvýhodněné úročení vztahuje, z původních 300 tisíc na 1 milion korun. Smlouva je bez poplatku za uzavření.
Vedle úrokové sazby mohou klienti využít také státní podporu až 1000 Kč ročně. Při typickém nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat úrovně až kolem 4,95 % ročně, a to při započtení úroků a státní podpory. Vklady jsou zároveň ze zákona pojištěny až do výše 100.000 eur, což posiluje bezpečnost produktu.
„Stavební spoření má své místo v té části rodinných financí, kde lidé hledají jistotu a předvídatelnost. Právě proto prodlužujeme nabídku garantované sazby 3,5 % ročně, která klientům umožňuje dopředu si spočítat, kolik mohou za šest let naspořit. Pro řadu domácností může být stavební spoření konzervativním základem finančního plánu a cestou k vytvoření rezervy na budoucí bydlení,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny Komerční banky.
„Důležitou rolí stavebního spoření je také vytváření pravidelného spořicího návyku. Ten nabývá na významu zejména při přípravě na vlastní bydlení. Mladí lidé do 36 let potřebují před sjednáním hypotéky zpravidla vytvořit vlastní zdroje alespoň ve výši 10 % hodnoty nemovitosti. Stavební spoření jim umožňuje tuto část financování plánovat s několikaletým předstihem a průběžně si na ni odkládat,“ dodává Monika Truchliková.
Zvýhodněné podmínky mohou využít také stávající klienti, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu. Ve spoření mohou pokračovat s úročením až 3,5 % ročně a plynule tak navázat na svou dosavadní smlouvu.
Stavební spoření přitom nemusí sloužit pouze k vytváření finanční rezervy. Klientům může následně otevřít cestu také k výhodnému úvěru na bydlení až do výše 3,5 milionu korun bez nutnosti zastavit nemovitost nebo zajistit ručitele. Úvěr ze stavebního spoření lze využít rovněž na proplacení investic do bydlení uskutečněných až 12 měsíců zpětně.
Stavební spoření od Modré pyramidy lze sjednat na pobočkách Komerční banky a KB poradenských místech nebo online prostřednictvím aplikací KB+ a MP Home.
Veškeré informace najdete na www.kb.cz/stavebnisporeni
Zdroj: Modrá pyramida stavební spořitelna