Moje Auto překonává 30.000 stažení

Co aplikace umí?
Aplikace není jen digitální technický průkaz – přináší kompletní přehled a pořádek do správy Vašeho vozidla.
Mezi hlavní funkce patří:
- Rychlé vyhledávání vozidel – jednoduše zadáním ORV, TP nebo VIN kódu, případně naskenováním QR či čárového kódu.
- Přehledná historie a oblíbené položky – snadný přístup k vozidlům, která často sledujete.
- Sdílení informací v PDF – rychlé předání dat rodině, přátelům nebo servisu.
- Ověření historie vozidla – detaily o servisech, najetých kilometrech nebo případných škodách díky partnerům jako Cebia a carVertical.
Co říkají čísla?
Na Google Play má Moje Auto přes 25.000 stažení a hodnocení 4,6? z 5 (461 recenzí), na App Store téměř 6000 stažení s hodnocením 4,9? z 5 (71 recenzí). Díky těmto výsledkům se v kategorii Auta a doprava na Google Play aktuálně držíme na 4. místě v bezplatných aplikacích, což ukazuje, že aplikace je mezi uživateli velmi oblíbená. Tato zpětná vazba potvrzuje, že jdeme správným směrem, a motivuje nás přinášet další vylepšení a nové funkce.
Děkujeme všem našim uživatelům za podporu! Vaše zpětná vazba je pro nás největší motivací a těšíme se, že vám budeme i nadále přinášet užitečné funkce pro správu vašich vozidel.
