MojeSidlo.cz roste 4× rychleji než trh – prémiová adresa nehraje roli

Prémiová adresa je v nabídce – není však tahounem růstu
Prémiová adresa v Praze 1 je součástí portfolia tří pražských lokalit. Tvoří však menšinu celkové nabídky a interní data MojeSidlo.cz neidentifikují její dostupnost jako rozhodující faktor při výběru poskytovatele. Firmy se rozhodují na základě ceny, rychlosti zpracování pošty a dostupnosti služeb – ne podle názvu městské části v zápisu obchodního rejstříku. Virtuální sídlo v Praze ve standardní lokalitě přitom začíná na 49 Kč měsíčně.
Služby jako skutečný diferenciátor
Zákazník získá souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem sídla online do 5 minut od objednání – bez návštěvy pobočky či podepisování papírových dokumentů. Poštu zpracovává platforma prostřednictvím AI a OCR technologií s expresním skenováním do 15 minut během pracovní doby. Pro případ fyzického vyzvednutí zásilek provozuje MojeSidlo.cz jako jediný poskytovatel v regionu síť výdejních boxů ListoBOX dostupných 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Celý proces od objednání po plně funkční virtuální sídlo probíhá výhradně online.
Ověřený model z největšího trhu v regionu
Platformu spustila skupina MojeSidlo.sk – první poskytovatel virtuálních sídel na Slovensku s více než 20.000 aktivními zákazníky k červenci 2026 a 12letou specializací výhradně na virtuální sídla. Stejný model bez prémiových adres jako primárního produktu stojí za pozicí č. 1 na slovenském trhu – kde si prémiovou adresu v centru Bratislavy volí jen 12,84 % zákazníků, zbytek se rozhoduje pro standardní lokality.
Zdroj: Antal Vasi