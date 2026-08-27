Moldavská republika slaví 35 let nezávislosti také v Praze

„Pro nás toto výročí znamená také odpovědnost reprezentovat Moldavskou republiku důstojně tam, kde žijeme. Prostřednictvím kultury, tradic, občanské angažovanosti a profesních úspěchů naší komunity můžeme přispět k modernímu a autentickému obrazu naší země. Diaspora neznamená pouze udržování vazeb s vlastí, ale také způsob, jakým je Moldavská republika vnímána a chápána ve společnostech, ve kterých žijeme,“ uvádí Victoria Donu, předsedkyně spolku Moldoveni.cz.
V roce 2026 spolek realizuje projekt M.E.R.I.T. – Moldavané v Evropě: Reprezentace, Integrace, Tradice. Cílem projektu je posílit moldavskou komunitu v České republice, zvýšit její viditelnost a podpořit moldavské umělce, tvůrce a odborníky žijící v České republice. Aktivity zahrnují kulturní akce, výstavy, účast folklorního souboru Kodrianka, propagaci v médiích a iniciativy zaměřené na profesní networking. Projekt M.E.R.I.T. je realizován v rámci Programu na podporu iniciativ a projektů pro zapojení diaspory (Diaspora Engagement Hub – DEH), který je implementován Státní kanceláří prostřednictvím Úřadu pro vztahy s diasporou, s finanční podporou vlády Moldavské republiky.
Ve své činnosti spolek Moldoveni.cz spolupracuje s Velvyslanectvím Moldavské republiky v České republice a s dalšími institucionálními a komunitními partnery, čímž přispívá k propagaci Moldavské republiky, posilování moldavské komunity a rozvoji vztahů mezi Moldavskou republikou a Českou republikou.
Spolek Moldoveni.cz zároveň zve členy komunity na Slavnost Rumunů v České republice, která se uskuteční dne 6. září 2026 od 14:00 hodin v parku Kinských, Praha 5. Slavnost Rumunů v České republice, která se koná již po dvanácté, je tradiční komunitní akcí pořádanou Spolkem Rumunů v České republice. Spolek Moldoveni.cz se akce účastní jako partner a přispěje do uměleckého programu, kulinářské nabídky a vlastní prezentací u informačního stánku.
Po 35 letech nezávislosti si spolek Moldoveni.cz klade za cíl přispívat k obrazu Moldavské republiky jako země, která si váží svých tradic, avšak která je především definována svými lidmi – jejich talentem, profesionalitou a angažovaností.
O spolku Moldoveni.cz
Moldoveni.cz je spolek, který podporuje moldavskou komunitu v České republice a propaguje její kulturu, identitu, integraci a účast na životě české společnosti. Prostřednictvím kulturních akcí, komunitních aktivit, partnerství a projektů veřejné reprezentace přispívá spolek k posilování vazeb mezi moldavskou komunitou, Moldavskou republikou a Českou republikou.
Zdroj: moldoveni.cz
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