Molekulární vodík vstoupil už i do firem. HR specialistka popisuje, jak může podpořit zdraví a výkon zaměstnanců, a firmám ušetřit peníze

Ostrava 24. listopadu 2025 (PROTEXT) - Deprese, úzkosti a další duševní potíže připraví podle Světové zdravotnické organizace (WHO) globální ekonomiku zhruba o 12 miliard pracovních dnů ročně, což představuje ztrátu kolem jednoho bilionu dolarů. Firmy i HR profesionálové proto stále častěji hledají nové cesty, jak zaměstnancům ulevit od stresu, zlepšit regeneraci a snížit nemocnost. Jedním z nástrojů, který se vedle klasických programů začíná objevovat i ve firemním prostředí, je molekulární vodík.

Psychosociální rizika – zákonná povinnost i „chytrá investice“

WHO ve svých aktuálních materiálech připomíná, že všichni pracovníci mají právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, a to zahrnuje nejen fyzické, ale i psychosociální podmínky. Přetížení, konfliktní požadavky, šikana, nejistota či nedostatek podpory dnes patří mezi hlavní faktory ohrožující duševní zdraví zaměstnanců.

Evropská federace psychologických asociací (EFPA) k tomu dodává, že řízení psychosociálních rizik není jen morální odpovědností zaměstnavatelů, ale také „chytrou investicí“ a současně právním požadavkem podle evropské rámcové směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejným směrem míří i Mezinárodní organizace práce (ILO), která zdůrazňuje, že dlouhá pracovní doba, trvalý tlak na výkon a toxické prostředí se dříve či později projeví na zdraví lidí i výsledcích firmy.

Co je molekulární vodík a proč se o něj zajímá věda

Zatímco psychologická a organizační opatření tvoří základ, firmy začínají testovat i nové biologické a regenerační přístupy. Jedním z nich je využití molekulárního vodíku (H2) formou inhalace, pití vodíkem obohacené vody, anebo užívání vitamínových vodíkových doplňků stravy, v rámci vnitrofiremních wellness programů.

Japonský biochemik profesor Shigeo Ohta, považovaný za „otce zakladatele“ vodíkové biomedicíny, popsal molekulární vodík jako „nový antioxidant, který účinně snižuje oxidační stres“ s potenciálem zlepšení řady stavů spojených s poškozením buněk. Oxidativní stres a zánět přitom patří mezi procesy, které se podílejí na chronické únavě, kardiovaskulárních onemocněních i rychlejším opotřebení organismu.

Některé vědecké časopisy popisují vodík jako potenciálně „terapeutický medicínský plyn“ se souběžnými antioxidačními, protizánětlivými a buněčně – ochrannými účinky a schopností ovlivňovat energetický metabolismus. Výzkum probíhá v oblasti kardiovaskulárních nemocí, neurologie, metabolismu i sportovní medicíny. U řady studií byly popsány příznivé změny markerů oxidačního stresu, zánětu či subjektivního vnímání únavy, vědci ale zároveň zdůrazňují potřebu větších a dlouhodobějších klinických studií.

„Modulátor“, ne zázračný lék

Odborníci upozorňují, že molekulární vodík není zázračnou pilulkou, ale dalším nástrojem v rámci komplexní péče o zdraví. Doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který se dlouhodobě věnuje výzkumu vodíku u sportovců i pacientů, jej popisuje jako perspektivní doplněk, nikoli náhradu zdravého životního stylu.

Botek zároveň zdůrazňuje, že vodík je spíše „modulátorem“ buněčných procesů než jednoduchým „superantioxidantem“. V rozhovorech ke svým studiím opakovaně připomíná, že „vodík může urychlit procesy v těle, ale zázraky bez aktivního přístupu ke zdraví neudělá“. Jako klíčové proto označuje dlouhodobě udržitelný režim, zejména pravidelný pohyb, rozumnou stravu a další návyky, k nimž může být vodík užitečným doplňkem, nikoli náhradou.

Jak může vypadat vodíková „regenerační zastávka“ ve firmě

Ve firemní praxi se molekulární vodík objevuje zejména jako součást regeneračních zón nebo programů firemního zdraví a v rámci benefitů. Zaměstnanci mají možnost během přestávky, nebo v případě sedavého zaměstnání i během práce, absolvovat krátkou (například 10–20minutovou) inhalaci vodíku v kombinaci s odpočinkem, dechovými cvičeními či jinými technikami.

Podle materiálů mezinárodního poskytovatele těchto služeb, české společnosti H2 Vibe, může pravidelné zařazení takových „mikro-pauz“ přispět ke snížení subjektivně vnímané únavy, lepší koncentraci a kvalitnějšímu spánku. Zastánci konceptu zároveň zdůrazňují, že vodík nenahrazuje lékařskou péči ani psychoterapii, ale má být doplňkem ke standardním programům péče o zdraví.

Pro zaměstnance může být vodíková „regenerační zastávka“ atraktivní zejména proto, že jde o neinvazivní proceduru, která se vejde do běžné přestávky, je vnímána jako konkrétní projev zájmu firmy o jejich zdraví a vytváří bezpečný prostor pro krátké „odpojení“ od stresu a technologií. Pro zaměstnavatele a HR oddělení může být zajímavá kombinace inovativního benefitu, který posiluje značku zaměstnavatele, potenciálního snížení nemocnosti a únavy a možnosti měřit dopad, například formou dotazníků či sledováním fluktuace a absencí. V kontextu odhadovaných 12 miliard ztracených pracovních dnů ročně kvůli depresi a úzkosti může i relativně malá změna v produktivitě nebo nemocnosti znamenat pro firmu výraznou finanční úsporu.

Z lázní a wellness do firem – stovky klientů ročně

Molekulární vodík se v Česku už dávno neobjevuje jen v laboratořích. Společnost H2 Vibe již několik let exkluzivně spolupracuje s celou řadou lázeňských zařízení a několika soukromými dentálními a fyzioterapeutickými klinikami. Jejich účinné a bezpečné vodíkové řešení rovněž dodává i odborným pracovištím infuzních terapií a wellness centrům po celé republice, i v zahraničí. Ve všech těchto místech jsou nabízeny procedury obohacené o molekulární vodík, ať už formou inhalací, vodíkových koupelí či pitím vodíkem obohacené vody a užíváním speciálních vodíkových doplňků výživy. Tyto procedury pravidelně využívají stovky klientů, včetně zaměstnanců firem, kteří do lázní a wellness center přijíždějí za regenerací a prevencí syndromu vyhoření.

Jedním z klíčových partnerů v rámci českého lázeňství jsou Lázně Teplice nad Bečvou, kde se molekulární vodík používá již několik let, mimo jiné na základě klinických studií ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. „Terapie molekulárním vodíkem nám umožňuje nabídnout pacientům pokročilou formu rehabilitace, která nejen zlepšuje jejich fyzickou zdatnost, ale také podporuje regeneraci a celkovou pohodu. Výsledky studie nás motivují k širšímu využití této inovativní metody v lázeňské péči,“ říká prim. MUDr. Gabriela Hanslianová, primářka a vedoucí lékařka Lázní Teplice nad Bečvou.

V Teplicích nad Bečvou se proto objevují i speciální krátké regenerační balíčky s vodíkovou terapií, typicky třídenní pobyty zaměřené na „příval energie“ a zvládání únavy a každodenního stresu, které vyhledávají i časově vytížení klienti z manažerských pozic.

„V lázních a wellness centrech vidíme, jak lidé molekulární vodík spontánně zařazují jako součást své regenerace po náročné práci. Často nám říkají, že se po procedurách lépe soustředí, lépe spí a do práce se vracejí s větší energií. To je přesně moment, kdy se spojí individuální prožitek klienta s firemní výkonností,“ říká Monika Buday, HR specialistka společnosti H2 Global Group, do které spadá firma H2 Vibe, dodávající vodíková řešení na míru. Podle ní jde o přirozený most mezi lázeňskou péčí a firemním prostředím: „Co dobře funguje v lázních, dává smysl přenášet i přímo do firem, v kratší a dostupnější podobě.“

Zkušenosti vrcholových sportovců a týmů

Molekulární vodík si v posledních letech nachází místo také ve vrcholovém sportu. Společnost H2 Vibe spolupracuje s jednotlivci i celými sportovními týmy, které vodík využívají jak v tréninku, tak v období regenerace po závodech.

„Ve výsledku pozoruji stabilně zvýšené HRV (variabilita srdeční frekvence), lehce sníženou klidovou tepovou frekvenci, a obecně lepší regeneraci a výkon v tréninku a závodech,“ potvrzuje po třech měsících testování molekulárního vodíku Petr Vabroušek, jedna z nejvýraznějších osobností českého triatlonu a ultravytrvalostního sportu. Během své kariéry absolvoval více než 248 dlouhých Ironmanů, 55 z nich vyhrál absolutně a je třináctinásobným mistrem České republiky v tomto náročném sportovním odvětví.

„Pokud molekulární vodík dává smysl tělu ve vrcholovém sportu, kde je tlak na regeneraci obrovský, dává podle mě dvojnásobný smysl i v běžném pracovním životě. V závodním období je pro mě zásadní, že se cítím méně unavený a rychleji připravený na další zátěž,“ dodává Vabroušek.

Z pohledu HR tak zkušenosti vrcholových sportovců ukazují, že regenerace není „luxus“, ale podmínka dlouhodobého výkonu, ať už jde o tělo na startovní čáře, nebo o zaměstnance v kanceláři či ve výrobě.

Nejprve pro naše zaměstnance – H2 Longevity® Ostrava

Společnost H2 Global Group přenáší světově unikátní koncept molekulárního vodíku také dovnitř vlastní organizace. Pro své zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a investory vybudovala H2 Longevity® Ostrava – jedinečné centrum dlouhověkosti, které je zároveň otevřené i veřejnosti.

„Chtěli jsme, aby naši kolegové měli možnost zažít na vlastní kůži vše, co nabízíme klientům. V rámci H2 Longevity® Ostrava máme oddělenou místnost, kde mohou zaměstnanci denně inhalovat vodík, a zároveň používáme generátory na tvorbu čerstvé vodíkové vody,“ popisuje Monika Buday. „Je to drobnost, ale vytváří to úplně jiný pocit z toho, jak se o sebe v práci staráme. Když si sama porovnám období před a po zavedení molekulárního vodíku, cítím menší únavu v odpoledních hodinách a lepší soustředění. I proto tento článek píšu, chci tuhle zkušenost poslat dál kolegům z HR a majitelům firem.“

Podle společnosti je většina prvků z H2 Longevity® Ostrava přenositelná přímo do firem, od jednoduché inhalační místnosti až po vybavení zasedacích místností vodíkovými lahvemi či karafami. „Nejde o složité zásahy. Firmám pomáháme nastavit systém využívání molekulárního vodíku tak, aby byl bezpečný, přehledný a dobře komunikovaný směrem k zaměstnancům,“ doplňuje Buday.

Pohled majitele – zdraví zaměstnanců jako podnikatelská priorita

Majitel a jednatel společnosti H2 Global Group David Maršálek má s molekulárním vodíkem osobní zkušenost už více než 14 let, jak v pracovní zátěži, tak v běžném životě.

Dnes vidí fyzické i mentální zdraví zaměstnanců jako jednu z hlavních priorit firmy: „Z pozice majitele a generálního ředitele vnímám zdraví lidí jako klíčový základ správného fungování firmy. Když jsou lidé unavení, vyčerpaní a nemocní, nefunguje ani firma. Proto je pro mě voda, spánek, pohyb, a právě i molekulární vodík stejnou samozřejmostí jako dobré pracovní podmínky nebo férové odměňování.“ Podle něj firmy často investují miliony do technologií a marketingu, ale péče o zdraví zaměstnanců zůstává na okraji: „Molekulární vodík není všelék. Je to ale nástroj, který nám v naší firmě dlouhodobě pomáhá, ať už ve vlastním týmu, ve sportu nebo ve spolupráci s lázněmi. Proto věřím, že může dávat velký smysl i dalším zaměstnavatelům.“

O autorce a o H2 Global Group

Autorkou článku zaměřeného na zdraví a energii zaměstnanců je Monika Buday, která ve společnosti H2 Global Group působí jako HR manager. Dlouhodobě se věnuje tématům firemního wellbeingu a usiluje o to, aby zaměstnanci cítili, že jejich zdraví, vitalita a celková pohoda jsou skutečnou prioritou společnosti. Molekulární vodík používá již několik let a sleduje jeho dopad jak na vlastní energii, tak na kolegy, a to jak ve firemním centru H2 Longevity® Ostrava, tak při zavádění vodíkových řešení do pracovního prostředí.

H2 Global Group je zdravotnicko-technologická skupina, která díky svým dceřiným firmám vyvíjí, vyrábí a exklusivně dodává špičkové a bezpečné produkty a přístroje s molekulárním vodíkem do lázeňství, wellness, sportu, kosmetiky i dalších odborných oblastí a spolupracuje s lékaři, terapeuty, lázněmi a lékárnami v Česku i v zahraničí.

Skupina je globálním lídrem na poli vodíkových technologií, a stojí za řadou patentů a užitných vzorů v oblasti zdraví, krásy, sportu i wellness & spa. Zásadním milníkem je zejména evropský patent EP3701956B1 s názvem „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“ založený na využití molekulárního vodíku, jehož držitelem je právě H2 Global Group. Na tento patent přímo navazuje i nedávno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválená první klinická studie v ČR, kterou realizuje dceřiná společnost H2 Medical Technologies. Studie hodnotí bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou, která bývá častým předstupněm Alzheimerovy demence.

Společnost H2 Global Group v nejbližší době usiluje o registraci vůbec prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě a nabízí tak českým investorům jedinečnou příležitost podílet se na tomto medicínském průlomu i na jeho globálním komerčním zhodnocení. Potenciál trhu v oblasti zdravotnických technologií a preventivní medicíny dlouhodobě roste a H2 Global Group cílí na segment s vysokou přidanou hodnotou a mezinárodní škálovatelností. Vstupem v této rané fázi mohou investoři využít nejen možného nadstandardního zhodnocení, ale také podílu na budování nové inovativní značky zrozené v České republice.

“Spojení patentově chráněného výzkumu, regulovaného klinického testování a každodenní praxe v lázních, sportu i zaměstnanecké péči nám dává unikátní perspektivu, kterou chceme sdílet s dalšími zaměstnavateli, HR komunitou a všemi, kdo hledají nové cesty, jak udržet zdraví, energii a dlouhodobý výkon lidí nejen v práci,“ uzavírá Monika Buday.

Autor: Monika Buday, HR Manažerka

www.H2Global.group

www.H2Vibe.cz

Zdroj: H2 Global Group

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

