Mondi Štětí a Jakub Vágner završili dvouletý projekt záchrany karase obecného

Téma ochrany vodních zdrojů a vodní biodiverzity je skupině Mondi dlouhodobě blízké a patří k jednomu z pilířů jejího akčního plánu MAP2030. Závod ve Štětí tak systematicky snižuje spotřebu energií a vody, kterou současně recykluje a čistí ve vlastní čističce. Ta slouží nejen závodu, ale i městu Štětí. Stejný důraz klade společnost na produkci udržitelných obalových řešení z papíru nahrazujících plast. Důkazem je i nově spuštěný papírenský stroj, který reaguje na zvýšenou poptávku po těchto řešeních.
"Projekt Mondi pro karase pro nás znamená více než jen návrat ohroženého druhu do českých vod. Ukazuje, že dlouhodobá péče, odborné znalosti a spolupráce dokážou přinést hmatatelné výsledky. Pro Mondi je tento projekt součástí našeho závazku k udržitelnosti a věříme, že díky němu se s karasem obecným budou moci potkávat i další generace," uvádí Miroslav Zítka, generální ředitel společnosti Mondi Štětí.
Karas obecný býval ještě před několika desítkami let v českých vodách velmi rozšířený. Vlivem kombinace několika faktorů, včetně jeho dřívějšího vnímání jako plevelné ryby a příchodu invazního karase stříbřitého, však postupně z našich vod mizel. Dnes patří mezi nejvzácnější sladkovodní ryby České republiky. Jeho návrat je proto nejen významným ekologickým počinem, ale také symbolem, že původní druhy mohou znovu získat své místo v české přírodě.
Součástí projektu byla i osvěta laické veřejnosti, rybářů a dětí. Jakub Vágner průběžně natáčel na své sociální sítě videa, která přibližovala jednotlivé etapy projektu – od přípravy prozatímního domova karásků, přes péči o hejna, až po přípravu na zimu. Díky tomu měli lidé možnost sledovat zákulisí projektu a pochopit, jak náročná, ale zároveň krásná je práce spojená s ochranou ohroženého druhu. Pozornost byla věnována i metodě "Chyť a pusť", která spočívá v tom, že je ulovená ryba šetrně vrácena zpět do vody, kde může pokračovat ve svém životním cyklu a přispět k zachování populace.
Projekt byl slavnostně zakončen na zaměstnanecké akci podzimní Ekoden, který proběhl u tůně v Hněvicích. Právě tam bylo za asistence Jakuba Vágnera vypuštěno na 8000 karásků nazvaných symbolicky Mondíci. „Karas obecný byl rybou mého dětství. Moc bych si přál, aby budoucí generace dětí měly stejnou možnost setkat se s touto překrásnou zlatou rybkou. Jakékoli zmizení dalšího živočišného druhu je velkou prohrou pro nás všechny a musíme dělat maximum proto, aby se to už nedělo," uzavírá Jakub Vágner.
Více o projektu se můžete dočíst na zitmebavi.cz/mondi-pro-karase.
O Mondi
Mondi je předním globálním lídrem ve výrobě obalových řešení a papíru, který přispívá k lepšímu světu tvorbou inovativních řešení, udržitelných už z podstaty svého designu. Zaměstnáváme 22.000 lidí ve více než 30 zemích. Naše podnikání je integrováno tak, že pokrývá celý hodnotový řetězec – od lesního hospodářství a výroby buničiny, papíru a fólií až po vývoj a výrobu udržitelných průmyslových a spotřebitelských obalových řešení. To nám umožňuje nabízet našim zákazníkům širokou škálu inovativních řešení. Středobodem naší strategie je udržitelnost, do roku 2030 jsme si stanovili ambiciózní závazky zaměřené na cirkulární řešení, opatření v oblasti klimatu a zaměstnance, kteří svým přístupem a ochotou rozvíjet se, inspirují své okolí a přispívají k naplnění našich cílů v rámci akčního plánu MAP2030.
V roce 2023 měla skupina Mondi příjmy 7,3 miliard eur, EBITDA činila 1,2 miliardy eur. Skupina Mondi je primárně kotována na londýnské burze cenných papírů LSE (MNDI), kde je zahrnuta do indexu FTSE 100, skupiny sta společností s nejvyšší kapitalizací, a sekundárně je kotována na burze v Johannesburgu JSE Limited (MNP).
Mondigroup.com
