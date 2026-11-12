MONETA fondy slaví první rok. Klienti do nich investovali 5,6 miliardy korun

Úspěch fondů potvrzuje rostoucí zájem o pravidelné investování a dlouhodobé zhodnocování úspor. Klienti nejčastěji volí řešení, která odpovídají jejich vztahu k riziku i investičním cílům. Nejvíce prostředků klienti investují do MONETA 2 konzervativního fondu, který za uplynulý rok dosáhl zhodnocení 7,3 %. Velký zájem zaznamenal také MONETA 3 vyvážený fond, jenž od spuštění přinesl výnos 8,03 % a kombinuje potenciál růstu s rozložením investičního rizika. Banka zároveň od začátku listopadu nově rozšiřuje nabídku konzervativního a vyváženého fondu o možnost investovat také v eurech.
O investiční strategie fondů se stará investiční výbor složený z odborníků MONETA Money Bank a Generali Investments CEE, který průběžně vyhodnocuje složení portfolií a přizpůsobuje je aktuálnímu vývoji na trzích. „Aktivní správa a pečlivý výběr investičních příležitostí přinesly klientům za první rok fungování fondů výnosy odpovídající akciovým trhům při zachování malé kolísavosti. Výsledek potvrzuje, že zvolená investiční strategie dokázala dobře reagovat na vývoj na finančních trzích,“ říká Jiří Fait, senior manažer zodpovědný za investice.
Výsledky fondů podpořila kombinace investic do komodit, dluhopisů a akcií. „K výkonnosti fondů přispěly například investice do komodit navázaných na ropu, zemní plyn a zemědělské produkty, zvýšený důraz na firemní dluhopisy s vyšším výnosovým potenciálem nebo aktivní správa dluhopisové složky u konzervativnějších strategií. Portfolia dále doplnily pečlivě vybrané externí fondy s atraktivním poměrem výnosu a rizika a také aktivně řízené ETF, které v řadě případů překonaly srovnatelné tržní indexy. Nadprůměrných výsledků dosáhly rovněž vybrané investice na východoevropských akciových trzích,“ vysvětluje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.
Klienti při rozhodování o svých penězích nadále oceňují možnost konzultovat své finanční plány osobně s odborníkem. Investiční poradenství, v rámci kterého si mohou klienti sjednat MONETA fondy, je dostupné v celé pobočkové síti.
Na začátku roku banka zároveň spustila online poradenství v aplikaci Smart Banka. Klienti díky němu mohou na základě dotazníku získat doporučení fondu odpovídajícího jejich investičnímu profilu a investici následně sjednat plně digitálně. MONETA tak vedle osobního poradenství nabízí i pohodlnou online alternativu, která usnadňuje přístup k investování.
Celkově mohou klienti banky vybírat ze široké nabídky 52 podílových fondů, která zahrnuje pět vlastních MONETA fondů i fondy partnerských investičních společností. Investice lze založit online nebo na pobočce za asistence některého z více než 60 investičních specialistů banky, a to již od 300 či 500 korun podle typu zvoleného fondu.
Zdroj: MONETA Money Bank
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60030.