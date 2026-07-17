MONETA jako první banka na trhu umožňuje vklady eur prostřednictvím bankomatů

MONETA dlouhodobě sleduje rostoucí zájem klientů o služby spojené s eurem. Nová funkcionalita jim umožní pohodlněji nakládat s eurovou hotovostí a rozšiřuje možnosti samoobslužného bankovnictví.
„Klienti dnes využívají bankomaty nejen pro výběry, ale také pro vklady hotovosti, a nyní tuto možnost nově získávají i pro eura. Při výběru lokalit pro vklady eur jsme se zaměřili na příhraniční oblasti, kde očekáváme vyšší využití eura. Zároveň jsme pokryli všechna krajská města alespoň jedním bankomatem umožňujícím tuto službu,“ říká Jiří Huml, Chief Shared Services Officer v MONETA Money Bank.
Eurové vklady mohou klienti Monety provádět zdarma prostřednictvím vlastních bankomatů banky, nově rozšířených o možnost přijímat eurové bankovky. Pro využití služby potřebují eurový účet vedený u Monety a platební kartu k němu. Založení i vedení účtu a vydání platební karty jsou zdarma, přičemž účet lze sjednat plně online během několika minut. Vklad následně probíhá stejně jako u korunové hotovosti, vložené prostředky jsou během několika minut připsány na eurový účet klienta.
Nová funkcionalita je dostupná na vybraných bankomatech, jejichž aktuální seznam je k dispozici na webových stránkách banky. MONETA bude případné rozšíření služby do dalších bankomatů vyhodnocovat na základě zájmu a využívání ze strany klientů.
MONETA dlouhodobě investuje do rozvoje digitálních a samoobslužných služeb. Díky sdílené bankomatové síti mají její klienti k dispozici téměř 2000 bankomatů a vkladomatů po celé České republice. Možnost vkládat eura prostřednictvím bankomatů navazuje na strategii banky rozšiřovat nabídku služeb dostupných bez návštěvy pobočky a umožnit klientům vyřizovat stále více běžných bankovních operací rychle, jednoduše a kdykoliv potřebují.
Celá tisková zpráva včetně seznamu bankomatů je k dispozici ZDE
Zdroj: MONETA Money Bank