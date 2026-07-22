MONETA meziročně snížila klientské ztráty z platebních podvodů o více než 30 %

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  13:24
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Praha 22. července 2026 (PROTEXT) - MONETA za letošní první čtvrtletí zabránila klientským ztrátám z platebních podvodů ve výši téměř 62 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesly klientské ztráty o více než 31 % a pozitivní trend pokračuje i ve druhém čtvrtletí. Přestože se daří klientské ztráty snižovat, podvodníci své taktiky neustále přizpůsobují. Banka proto průběžně rozvíjí svá bezpečnostní opatření a zároveň upozorňuje na aktuální podvodné scénáře.

Vedle prevence a edukace klientů MONETA dlouhodobě investuje do rozvoje bezpečnostních opatření. „Snižující se klientské ztráty z platebních podvodů vnímáme jako důsledek naší snahy poskytnout našim klientům co nejvyšší míru ochrany. Klientská bezpečnost je pro nás absolutní prioritou. Průběžně zdokonalujeme naše detekční algoritmy, sledujeme nové způsoby podvodů a bezpečnostní opatření přizpůsobujeme taktikám podvodníků. Vedle moderních technologií ale stejně důležitou roli hrají i lidé. Umělá inteligence a data science jdou ruku v ruce se snahou porozumět psychologickému kontextu podvodů. Proto neustále rozvíjíme schopnosti našeho kontaktního centra a operátory, kteří stojí v první linii obrany našich klientů, školíme v intervenčních taktikách tak, aby dokázali zabránit realizaci podvodů i v situacích, kdy jsou klienti pod silnou manipulací ze strany podvodníků,“ říká Jiří Poláček, senior manažer Risk Models, AML & Fraud Management v MONETA Money Bank.

V loňském roce banka spolupracovala s klinickou psycholožkou, s níž vytvořila interní studii zaměřenou na zjištění behaviorálních motivací klientů vystavených silné manipulaci. Výsledkem bylo lepší pochopení motivací klientů a nastavení intervenčních technik, které pomáhají podvodné jednání včas zastavit.

Podvodníci však své taktiky neustále přizpůsobují a přicházejí s novými scénáři. Nejčastějším typem podvodu, se kterým se MONETA aktuálně setkává, jsou investiční podvody. Stále častěji se přitom objevuje jejich vishingová varianta. Klienti jsou telefonicky kontaktováni podvodníky, kteří jim oznámí, že je pro ně připravena výplata výnosů z investic. Přestože klient žádnou investici ve skutečnosti neuskutečnil, podvodníci jej sofistikovanými manipulačními technikami přesvědčí, aby jejich příběhu uvěřil. Výplatu následně podmiňují úhradou údajně nezbytných poplatků nebo zakoupením potřebné licence. Pokud oběť příběhu uvěří, peníze nejčastěji končí na účtech bílých koní, a to buď prostřednictvím platebních převodů, nebo předáním hotovosti či platební karty včetně PINu přímo do rukou podvodníků.

Nejnebezpečnější formou manipulace je v tomto ohledu situace, kdy podvodníci oběť přimějí k instalaci programu pro vzdálený přístup a přesvědčí ji, aby jim předala kontrolu nad svým zařízením. Podvodníci jsou pak schopni skrze různé doplňky internetového prohlížeče změnit zobrazovaný obsah,“ varuje Jiří Poláček. Oběti podvodu pak mohou ve svém internetovém bankovnictví vidět platby, které ve skutečnosti neexistují. Nejjednodušší obranou je neinstalovat žádný neznámý program a nepředávat kontrolu nad svým zařízením třetí osobě. Zároveň banka doporučuje vždy si situaci ověřit v jiném zařízení, kterým klient disponuje, nebo celou situaci konzultovat se svou bankou.

 

Zdroj: MONETA Money Bank

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