MONETA nabídne na 51. ročníku agrosalonu Země živitelka konzultace i zvýhodněné financování nových strojů

Návštěvníci agrosalonu Země živitelka mohou již tradičně využít u Monety konzultace ohledně dotačních možností. Ty se týkají jak investic do modernizace zemědělských podniků, tak investic do obnovitelných zdrojů energie, které zemědělcům přináší nejen další zdroj příjmů, ale i snížení nákladů na energie. Samozřejmostí je také poradenství v oblasti financování plánovaných investic, včetně nákupu půdy a zemědělské techniky.
"MONETA nabízí zvýhodněné financování, které klientům umožní zahájit novou sezónu s novým výkonným strojem. Tento úvěr je určen pro vybrané značky nových strojů od konkrétních prodejců zemědělské techniky," uvedla Barbora Kobiánová, sektorová manažerka pro oblast zemědělství MONETA Money Bank. Jak dodává, klienti, kteří se na výstavu nedostanou, se mohou s žádostí o financování obrátit na svého firemního bankéře.
MONETA dlouhodobě podporuje tuzemské zemědělce. Je generálním partnerem soutěže Zemědělec roku a také největším poskytovatelem úvěrů na nákup půdy s podporou PGRLF v Česku.
Informace o možnostech financování najdou zájemci také na webových stránkách Monety.
Zdroj: MONETA
