MONETA nově umožňuje právnickým osobám otevřít firemní účet online

Autor:
  6:40
Sledovat Metro na Googlu

Praha 7. září 2026 (PROTEXT) - Právnické osoby si mohou nově založit firemní Konto PRO podnikání od Monety plně online. Celý proces trvá pouze několik minut a v jeho rámci si klient může vedle běžného účtu založit například spořicí účet. Po dokončení založení účtu si následně může sjednat online až dvě platební karty zdarma, a to pro sebe nebo zaměstnance firmy.

MONETA tímto krokem reaguje na zpětnou vazbu od svých klientů. „Naším dlouhodobým cílem je co nejvíce usnadňovat podnikatelům každodenní správu financí a převádět běžné bankovní služby do digitálního prostředí. Možnost online založení účtu pro právnické osoby je tak dalším krokem, který firmám šetří čas a umožňuje vyřídit vše potřebné rychle a odkudkoliv,“ říká Monika Govender, Chief Digital Experience & Innovation Officer v MONETA Money Bank.

Online sjednání je dostupné pro společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), u nichž je oprávněná osoba jednat samostatně. Ověření totožnosti probíhá prostřednictvím Bank iD.

Po dokončení založení účtu si klient může během několika minut sjednat až dvě platební karty zdarma. Ty lze sjednat nejen pro jednatele společnosti, ale i její zaměstnance. Na výběr má plastovou nebo virtuální variantu a celý proces dokončí ve Smart Bance.

Založení i vedení účtu Konto PRO podnikání je zdarma. Umožňuje bezplatné propojení s externími aplikacemi přes MONETA API (např. účetním systémem nebo e-shopem) a poskytuje online nástroj pro fakturaci a správu financí. Součástí jsou také slevy na vnitrostátní i mezinárodní přepravu. I při plně digitálním sjednání navíc každý klient získá automaticky svého prémiového bankéře, který mu pomůže s financováním, každodenním bankovnictvím i dalším rozvojem podnikání.

Konto PRO podnikání dále zahrnuje neomezený počet příchozích i odchozích elektronických transakcí zdarma, včetně okamžitých a SEPA plateb. Pro směnu měn mohou klienti využít online směnárnu s výhodnými kurzy a vést běžné podnikatelské účty v cizích měnách.

Zdroj: MONETA Money Bank

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Kbelská se brzy opět rozkope, rekonstrukce čeká i další klíčové komunikace

Symbolické zprovoznění i druhého z opravených pásů Kbelské ulice v Praze. (13....

Se začátkem školního roku skončila řada důležitých oprav. Dělníci už zmizeli z Hlávkova mostu, Plzeňské i Kbelské. Řidiči, kteří se vrátili z dovolené, si ale během podzimních měsíců na silnicích...

7. září 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Kilometry místo medailí. Na Julisce se poběží symbolicky podél ukrajinské fronty

Účastníci podzimního RUN4UKR2

Pražský atletický stadion Juliska se v neděli 4. října 2026 od 9 do 18 hodin znovu stane místem, kde se budou kilometry měnit v konkrétní pomoc napadené Ukrajině. Koná se zde čtvrtý ročník...

7. září 2026  7:31

ERSTE Realitná Renta vstupuje do Česka. Kupuje CBPI Park Liberec od CBPI

7. září 2026  7:30

Přípravu rekonstrukce dráhy na mošnovském letišti protahují dotazy stavitelů

Odbavovací hala mošnovského letiště

Miliardová oprava vzletové a přistávací dráhy na letišti v Mošnově naráží na časové průtahy. Moravskoslezský kraj musel kvůli desítkám dotazů od zájemců a úpravám dokumentace opakovaně posunout...

7. září 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj o reklamu v Lovosicích. Úřad zakryl firmě tabule, exekutor mu uložil pokutu

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Spor Lovosic a reklamní společnosti Rengl ohledně odstranění výlepových tabulí ve městě vstoupil do další fáze. Po červnovém soudním rozhodnutí, které si každá se stran vykládá jinak, se společnost...

7. září 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Sloužil tam Arazím, teď v opuštěném areálu z Četnických humoresek staví byty

Bytové domy mají být různě vysoké. Některé z nich dosáhnou až dvanácti pater, u...

Areál mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí v brněnském Králově Poli se proslavil jako místo natáčení známého televizního seriálu Četnické humoresky. Právě tady sloužil strážmistr Karel Arazím v podání...

7. září 2026  6:42

MONETA nově umožňuje právnickým osobám otevřít firemní účet online

7. září 2026  6:40

Farmáři nemají krmivo, někde vybíjejí stáda. Problém je i propad cen mléka a masa

ilustrační snímek

Ničivé sucho připravilo letos zemědělce v kraji o značnou část krmiva pro dobytek. Největší problémy hlásí chovatelé z podhorských oblastí, kde už některé podniky kvůli nedostatku píce snižují stavy....

7. září 2026  6:22,  aktualizováno 

Ústecká základní a mateřská škola Nová získají nové IT vybavení

Ilustrační snímek

ZŠ a MŠ Nová v Ústí nad Labem se dočká modernější IT techniky i učeben spojených s moderními technologiemi.

7. září 2026  5:59

U fotbalového hřiště v Krupce je nová tabule s časomírou

U fotbalového hřiště na městském stadionu v Krupce je nová tabule s časomírou.

U fotbalového hřiště na městském stadionu v Krupce je nová tabule s časomírou. Výměnu zajistila společnost Sport Krupka, která areál spravuje.

7. září 2026  5:59

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Koupaliště v Lovosicích má kuřácké zóny

Kouření (ilustrační foto)

Město prosí návštěvníky areálu, aby nové rozdělení respektovali, a kouřili pouze ve vyznačených zónách.

7. září 2026  5:59

Jirkov hledá vánoční strom na náměstí

Vánoční strom na Staroměstském náměstí /ilustrační foto).

Jirkov shání vánoční strom, který by tak jako každý rok ozdobil během adventního období náměstí Dr. E. Beneše.

7. září 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×