MONETA nově umožňuje právnickým osobám otevřít firemní účet online

MONETA tímto krokem reaguje na zpětnou vazbu od svých klientů. „Naším dlouhodobým cílem je co nejvíce usnadňovat podnikatelům každodenní správu financí a převádět běžné bankovní služby do digitálního prostředí. Možnost online založení účtu pro právnické osoby je tak dalším krokem, který firmám šetří čas a umožňuje vyřídit vše potřebné rychle a odkudkoliv,“ říká Monika Govender, Chief Digital Experience & Innovation Officer v MONETA Money Bank.
Online sjednání je dostupné pro společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), u nichž je oprávněná osoba jednat samostatně. Ověření totožnosti probíhá prostřednictvím Bank iD.
Po dokončení založení účtu si klient může během několika minut sjednat až dvě platební karty zdarma. Ty lze sjednat nejen pro jednatele společnosti, ale i její zaměstnance. Na výběr má plastovou nebo virtuální variantu a celý proces dokončí ve Smart Bance.
Založení i vedení účtu Konto PRO podnikání je zdarma. Umožňuje bezplatné propojení s externími aplikacemi přes MONETA API (např. účetním systémem nebo e-shopem) a poskytuje online nástroj pro fakturaci a správu financí. Součástí jsou také slevy na vnitrostátní i mezinárodní přepravu. I při plně digitálním sjednání navíc každý klient získá automaticky svého prémiového bankéře, který mu pomůže s financováním, každodenním bankovnictvím i dalším rozvojem podnikání.
Konto PRO podnikání dále zahrnuje neomezený počet příchozích i odchozích elektronických transakcí zdarma, včetně okamžitých a SEPA plateb. Pro směnu měn mohou klienti využít online směnárnu s výhodnými kurzy a vést běžné podnikatelské účty v cizích měnách.
Zdroj: MONETA Money Bank