Moneta obhájila digitální prvenství dle nezávislého průzkumu Market Vision

„Z mé perspektivy výsledky tohoto průzkumu zrcadlí úspěch strategie a s ní spojených investic, které realizujeme v podstatě od roku 2017. V konečném výsledku nyní realizujeme 40 až 60 procent našich prodejů prostřednictvím digitálních kanálů. V tomto kontextu chci vyjádřit úctu a obdiv kolegům a kolegyním, kteří cílevědomě zlepšují digitální dovednosti naší banky,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

MONETA má aktuálně 134 poboček, na všech mohou klienti využít služeb hotovostních pokladen. I přes pokračující digitalizaci bankovních služeb je pobočková síť nadále důležitým kontaktním místem pro klienty, kteří preferují osobní kontakt s bankéřem. To dokládá více než milion návštěv, které pobočková síť zaznamenala za prvních 8 měsíců letošního roku. „Na pobočku se nyní obrací klienti, kteří chtějí sjednat specializovanější produkty anebo hledávají osobní konzultaci. Často potřebují poradit s životním pojištěním, hypotékou nebo investicemi,“ říká Andrew Gerber, Chief Retail Banking Officer MONETA Money Bank. I z tohoto důvodu banka kromě modernizace samotných poboček aktivně vzdělává své bankéře. „Neustále se snažíme přizpůsobit měnícím se trendům a děláme vše pro to, aby měli naši zaměstnanci to nejlepší vzdělání a dokázali našim klientům co nejlépe poradit,“ dodává Andrew Gerber.

Pro banku je klíčové propojení digitálního a fyzického světa, tedy aby klienti vždy našli nejlepší řešení, které odpovídá jejich individuálním potřebám a preferencím. „Přál bych si, aby zájemci o naše produkty a služby začali průzkumem na internetu, prošli našimi digitálními kanály a pokud potřebují osobní konzultaci, aby ji získali prostřednictvím našeho kontaktního centra či pobočkové sítě,“ dodává Tomáš Spurný.

