MONETA: objem investičních firemních úvěrů meziročně vzrostl o 50 %

Trend investičního úvěrování naznačuje, že komerční klienti banky jsou optimističtí k budoucímu ekonomickému vývoji a jsou ochotni investovat větší finanční závazky s vidinou dlouhodobého zisku. „V minulých letech se klienti z řad živnostníků i malých a středních firem zaměřovali spíše na provozní financování a zhodnocování úspor. Nyní se čím dál více z nich rozhoduje využívat podnikatelské úvěry k financování dlouhodobějších investic, jakými jsou například nákupy nemovitostí, rozšiřování podnikání nebo investice do nových technologií a zařízení,“ komentuje vývoj Jan Novotný, Chief Commercial Banking Officer MONETA Money Bank. Změna tohoto trendu může být důsledkem několika faktorů – zlepšení ekonomického prostředí a snížení úrokových sazeb.

Meziročně roste počet komerčních klientů Monety o 10 %. Banka jim nabízí širokou škálu produktů, které lze sjednat online. „Tuto možnost nabízíme nejen stávajícím klientům, ale i podnikatelům, kteří dosud nejsou klienty banky. Obecně však naši klienti stále častěji využívají online bankovnictví ke sjednávání běžných produktů a k řešení provozních záležitostí. To jim umožňuje spravovat finance pohodlně a rychle, často během několika minut nebo několika kliknutí, aniž by museli osobně navštívit banku,“ říká Jan Novotný. Jak ovšem dodává, zejména klienti z řad živnostníků a malých firem velmi oceňují i to, že mají svého konkrétního bankéře, se kterým mohou jednotlivé produkty osobně konzultovat.

V červenci spustila MONETA novou podobu svých webových stránek se sekcí pro komerční segment, kde jsou produktové nabídky pro specifické sektory, jako je zemědělství či bytová družstva a sdružení vlastníků jednotek.

Zdroj: MONETA Money Bank