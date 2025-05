MONETA podporuje rodiče při návratu do práce částečnými úvazky i finančním příspěvkem

MONETA vytváří pracovní prostředí, které usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností jejích zaměstnanců. Vedle flexibilních úvazků banka poskytuje finanční příspěvky rodičům při návratu do práce. Podpora se liší podle věku dítěte: 60 tisíc korun ročně u dětí mladších jednoho roku, 36 tisíc u dětí od jednoho do tří let a 10 tisíc korun ročně u dětí od tří do šesti let. Aktuálně tyto příspěvky vyplácíme 103 naším zaměstnankyním, které se vrátily do práce před tím, než jejich dítě dovršilo 3 roky. Od roku 2023 mají rodiče v pražské centrále navíc možnost využívat firemní dětskou skupinu Motýlci.

„Podpora rodičů je součástí širší strategie rovnosti příležitostí, rozmanitosti a začlenění. Kromě toho chceme i nadále snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a usilujeme o rovné zastoupení žen ve vedoucích pozicích,“ říká Klára Escobar, HR Director MONETA Money Bank.

Pro udržení kontaktu se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené byla vytvořena interní komunita „Rodiče v Monetě“. Tato komunita napomáhá vzájemné komunikaci a sdílení zkušeností, což následně usnadňuje návrat do práce. Této skupině zaměstnanců umožňujeme i zapojení do pracovního procesu v průběhu mateřské či rodičovské dovolené prostřednictvím pracovních činností, které mohou vykonávat i v době přerušení pracovního poměru. Jde především o testování, díky kterému si naši zaměstnanci osvojují nové dovednosti v digitálních technologiích. Touto cestou podporujeme tzv. reskilling našich zaměstnanců (učení se zcela novým odborným znalostem a dovednostem), což jim při návratu z mateřské či rodičovské dovolené umožňuje přesunout se na jiné pracovní role. Aktuálně s námi takto spolupracuje 28 zaměstnankyň a zaměstnanců.

MONETA se v prestižním průzkumu Randstad Employer Brand Research umístila jako třetí nejlépe hodnocený zaměstnavatel v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví v České republice. Ocenění potvrzuje dlouhodobou snahu banky vytvářet prostředí, kde hrají hlavní roli férovost, motivace a spokojenost zaměstnanců.

MONETA Money Bank, a.s., která je řídící osobou koncernu MONETA, je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Klienti MONETA tvoří přes 15 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje 125 poboček, přes 2000 bankomatů ve vlastní i sdílené síti, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu a leasingové partnery.

Zdroj: MONETA Money Bank

www.moneta.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.